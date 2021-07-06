Dnestr.TV

 
0

На Украине запретили сериал «Не родись красивой»

На Украине запретили сериал «Не родись красивой»

Киев запретил демонстрировать 7 фильмов и сериалов российского и украинского производства. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в государственном агентстве по вопросам кино Украины.

Уточняется, что в перечне указаны картины «Не родись красивой» (2005-2006), «Ищите маму» (2012), «Одноклассницы (Право на счастье)» (2007), «Не плачь по мне, Аргентина!» (2012-2013) и «Счастливого пути!» (2008), а также украинские картины «Али-Баба и сорок разбойников» (2005) и «Офицерские жены» (2015), пишет портал «Украина.ру», передает iz.ru

Также в Госкино напомнили о внесении российских актеров, которые исполнили роли в этих фильмах, в черный список деятелей культуры, которые якобы угрожают безопасности Украины. Им запрещен въезд на территорию страны, а украинцы не смогут смотреть фильмы с их участием.

30 июня погранслужба Украины запретила въезд в страну российскому актеру Оскару Кучере из-за посещения Крыма. Там добавили, что в настоящее время готовится письмо в подразделение Государственной миграционной службы государства, в котором предлагается аннулировать артисту вид на жительство на Украине.

Кроме того, 26 мая кабинет министров Украины ввел персональные санкции в отношении 11 российских артистов, которые посещали полуостров. В секционный список попали актеры Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин и др.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

iz.ru
  • Сегодня, 19:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Где будут голосовать жители Приднестровь ...
  • Про нас иначе. В ногу со временем
  • Ветер перемен. Молдова готовится к Парламентским выбора ...
  • Какое будущее у Бендерских дорог. No comment
  • Про нас иначе. Сладкий бизнес в Молдове
  • Азбука фермера. Финансирование бизнеса и источники
  • Азбука фермера. Инвестиции в пчеловодство
  • Украина договорилась с Молдовой о признании COVID-паспо ...
  • Азбука фермера. Цифровизация будущее бизнеса в РМ
  • Тарифы в электротранспорте на 2022 год
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна