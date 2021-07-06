Киев запретил демонстрировать 7 фильмов и сериалов российского и украинского производства. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в государственном агентстве по вопросам кино Украины.
Уточняется, что в перечне указаны картины «Не родись красивой» (2005-2006), «Ищите маму» (2012), «Одноклассницы (Право на счастье)» (2007), «Не плачь по мне, Аргентина!» (2012-2013) и «Счастливого пути!» (2008), а также украинские картины «Али-Баба и сорок разбойников» (2005) и «Офицерские жены» (2015), пишет портал «Украина.ру», передает iz.ru
Также в Госкино напомнили о внесении российских актеров, которые исполнили роли в этих фильмах, в черный список деятелей культуры, которые якобы угрожают безопасности Украины. Им запрещен въезд на территорию страны, а украинцы не смогут смотреть фильмы с их участием.
30 июня погранслужба Украины запретила въезд в страну российскому актеру Оскару Кучере из-за посещения Крыма. Там добавили, что в настоящее время готовится письмо в подразделение Государственной миграционной службы государства, в котором предлагается аннулировать артисту вид на жительство на Украине.
Кроме того, 26 мая кабинет министров Украины ввел персональные санкции в отношении 11 российских артистов, которые посещали полуостров. В секционный список попали актеры Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Александр Петров, Евгений Пронин и др.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из России, которые «создают угрозу национальной безопасности». В числе артистов, попавших тогда в список, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.