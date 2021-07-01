В Тирасполе прошла выборная конференция Союза защитников Приднестровья. Новым председателем ветеранской общественной организации избран Валерий Ширков, сообщает novostipmr.com.
Во время агрессии Молдовы против Приднестровья Валерий Ширков командовал Территориально-спасательным отрядом, а впоследствии был первым командиром погранотряда. По образованию инженер.
В 1990 году после нападения силовиков Молдовы на город Дубоссары Валерий Ширков предложил свою помощь Объединенному совету трудовых коллективов в создании инженерных заграждений у мостов через Днестр и на блокпостах рабочих отрядов Приднестровья.
В феврале 1991 года Ширков вошёл в Териториально-спасательный отряд. Подразделения ТСО находились на всех участках боевых действий: в Дубоссарах и Бендерах, на Кицканском и Кочиерском направлениях. Бойцы ТСО участвовали в деблокировании моста через Днестр и освобождении Бендер, захваченных регулярными воинскими подразделениями РМ. novostipmr.com