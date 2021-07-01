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В НАТО рассматривают предоставление Украине дополнительных средств наблюдения за ситуацией в Черном море

В НАТО рассматривают предоставление Украине дополнительных средств наблюдения за ситуацией в Черном море

Заместитель помощника Генсека НАТО по вопросам оборонных инвестиций Гордон Скип Дэйвис 17 июля посетил Одессу и выступил на оборонном форуме.

Представитель Альянса заявил, что в НАТО рассматривают возможности увеличения доступа Украины к средствам наблюдения за ситуацией в Черном море, сообщает dumskaya.net

«Во время брюссельского саммита в прошлом месяце лидеры НАТО подтвердили, что НАТО будет наращивать поддержку Украины, и это будет включать оперативные и политические усилия в регионе Черного моря», — подчеркнул Гордон Скип Дэйвис.

Заместитель помощника Генсека продолжил, что Альянс продолжит как наращивание своего присутствия в этом регионе, так и оказание помощи в развитии военно-морских возможностей Украины.
dumskaya.net
  • Сегодня, 08:02
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