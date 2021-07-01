Компания «Укрэнерго» намерена построить линию электропередач ЛЭП на 330 кВ мимо Молдовы.
То есть, линию протянут от подстанции Новоодесская в районе Беляевки вдоль украинско-молдавской границы по территории Украины до подстанции в районе Арциз.
По словам главы Одесской администрации по вопросам инвестиций Юрия Димчогло, этот проект снизит затраты «Укрэнерго» на поставку энергии на юг Одесской области и повысит энергобезопасность, пишет агентство Инфотаг.
- Сегодня электроснабжение южных районов Одесской области проводится перетоками через территорию Молдовы по линиям «Вулканешты – Болград» и «Каушаны–Староказачье». В результате, электроснабжение огромной территории на юге области зависит от состояния электросетей соседней страны, что несет определенные риски в кризисных ситуациях. Более того, расходы «Укрэнерго» на использование электросетей Молдовы находятся на уровне 5% от суммы поставленной потребителям электроэнергии, – сообщил Димчогло.