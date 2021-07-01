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Украина намерена отказаться от электроэнергии из Молдовы

Украина намерена отказаться от электроэнергии из Молдовы

Компания «Укрэнерго» намерена построить линию электропередач ЛЭП на 330 кВ мимо Молдовы.

То есть, линию протянут от подстанции Новоодесская в районе Беляевки вдоль украинско-молдавской границы по территории Украины до подстанции в районе Арциз.

По словам главы Одесской администрации по вопросам инвестиций Юрия Димчогло, этот проект снизит затраты «Укрэнерго» на поставку энергии на юг Одесской области и повысит энергобезопасность, пишет агентство Инфотаг.

- Сегодня электроснабжение южных районов Одесской области проводится перетоками через территорию Молдовы по линиям «Вулканешты – Болград» и «Каушаны–Староказачье». В результате, электроснабжение огромной территории на юге области зависит от состояния электросетей соседней страны, что несет определенные риски в кризисных ситуациях. Более того, расходы «Укрэнерго» на использование электросетей Молдовы находятся на уровне 5% от суммы поставленной потребителям электроэнергии, – сообщил Димчогло.

infotag.md
  • Сегодня, 08:58
  • DTV
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