В среду, 21 июля, канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили газопровод "Северный поток - 2" и транзит газа через Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
В ходе телефонного разговора стороны также обсудили реализацию минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.
"Также обсуждались энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и газопровод "Северный поток - 2". Обсуждались также двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что получило в свое распоряжение черновой вариант проекта соглашения Германии и США по "Северному потоку - 2".
По данным издания, соглашение обяжет Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его истечения в 2024 году.
Кроме того, соглашение предусматривает обязательство Германии применить национальные меры против России, если Москва применит газ как оружие против Украины.