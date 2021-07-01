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В Румынии появились комары, переносящие вирус лихорадки Западного Нила

В Румынии появились комары, переносящие вирус лихорадки Западного Нила

В столице Румынии Бухаресте обнаружили комаров, переносящих вирус лихорадки Западного Нила. Как утверждают местные власти, случаев заражения людей пока не было. Об этом 24 июля сообщил digi24.ro.

Ловушки для комаров установили в 16 точках во всех частях Бухареста.

В последние дни в столице Румынии обнаружили два положительных образца, но ни одного случая заражения людей не зарегистрировали. Местные власти сообщили, что усилили меры борьбы с вредителями, передает newsmaker.md.

В Румынии комары, переносящие вирус лихорадки Западного Нила, не встречаются с 2019 года, когда было зарегистрировано 66 случаев заражения этой болезнью, от которой умерли 8 человек.

Напомним, в 2019 году и в Молдове у одного человека диагностировали лихорадку Западного Нила.

Лихорадка Западного Нила — вирусное заболевание, которое может привести к смертельной неврологической болезни. Вирус передается людям в основном через укусы инфицированных комаров. Вакцины от этого вируса пока нет.

Инфекция у многих людей (80%) протекает бессимптомно. У остальных отмечаются лихорадка, головная боль, боли и ломота в теле, слабость, кожная сыпь, увеличенные лимфоузлы, боль в глазах. Очень серьезные осложнения вирус может вызвать у людей с ослабленным иммунитетом и другими хроническими заболеваниями.
newsmaker.md
  • Сегодня, 10:24
  • DTV
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