Фермер с севера республики Молдова оказался на грани отчаяния. Мужчина выращивал все лето огурцы и помидоры, но теперь оказался без рынка сбыта. Видео кадры и история сельхозпроизводителя опубликованы в социальных сетях.
– Так как отечественных овощей нет на полках магазинов и низкой цены в этом году огурцами кормим уток. Скорее всего такая же ситуация будет с помидорами. Такая печальная истина, – отметил автор поста.
В посте в социальной сети речь идет о фермере из г. Рышканы, который пытается реализовать свою продукцию на кишиневском рынке.
– За 1 кг огурцов просил 1 лей, помидоры – 2,5 леев, перец – 4 лея. К сожалению, за два дня ожидания покупателей он продал только треть товара, а остаток пришлось вернуть. Те, кто продает овощи по 10-20 леев за кг, очевидно, являются посредниками, – написал автор.