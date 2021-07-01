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Молдавские фермеры на грани отчаяния

Молдавские фермеры на грани отчаяния

Фермер с севера республики Молдова оказался на грани отчаяния. Мужчина выращивал все лето огурцы и помидоры, но теперь оказался без рынка сбыта. Видео кадры и история сельхозпроизводителя опубликованы в социальных сетях.

– Так как отечественных овощей нет на полках магазинов и низкой цены в этом году огурцами кормим уток. Скорее всего такая же ситуация будет с помидорами. Такая печальная истина, – отметил автор поста.

В посте в социальной сети речь идет о фермере из г. Рышканы, который пытается реализовать свою продукцию на кишиневском рынке.

– За 1 кг огурцов просил 1 лей, помидоры – 2,5 леев, перец – 4 лея. К сожалению, за два дня ожидания покупателей он продал только треть товара, а остаток пришлось вернуть. Те, кто продает овощи по 10-20 леев за кг, очевидно, являются посредниками, – написал автор.



actualitati.md
  • Сегодня, 19:30
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