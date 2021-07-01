В Министерстве внутренних дел подвели итоги работы за первое полугодие 2021-го. На совещании в ситуационном центре МВД присутствовали руководитель ведомства, его заместители, а также начальники служб и управлений министерства. На селекторной связи – руководители ГРОУВД, УГАИ, УпВМ, учебных заведений МВД.
Первый заместитель министра озвучил основные показатели служебной деятельности: «Всего в республике зарегистрировано 1550 преступлений, это на 12,5% меньше, чем в прошлом году. Из общего числа – 265 тяжких (-8,6%) и 87 особо тяжких преступлений (+4,8%). Отмечается рост на 4,8% количества преступлений, совершённых в общественных местах, а также преступлений, совершённых несовершеннолетними, на 20,5% за счёт их роста в Тирасполе, Бендерах, Григориополе и Каменке. Общая раскрываемость по установленным лицам составила 92,4%, что на 1,3% ниже, чем за аналогичный период 2020-го», передает пресс-центр МВД ПМР.
Андрей Барабаш подытожил, что всем руководителям территориальных подразделений ведомства необходимо провести анализ преступности и предоставить информацию о причинах её роста.
«Считаю необходимым начальникам ГРОУВД принять меры, направленные на улучшение ситуации по проблемным вопросам. В частности: обратить внимание на увеличение количества тяжких преступлений, а также преступлений, совершённых в общественных местах; принять меры для улучшения работы по установлению лиц, совершивших преступления», – добавил первый замминистра.
Остановились и на вопросе безопасности дорожного движения. За шесть месяцев 2021 года на дорогах республики зарегистрировано 58 «учётных» ДТП. Это на семь больше, чем за аналогичный период 2020-го. Рост в Григориополе с трёх до девяти, в Дубоссарах – с четырёх до восьми, в Рыбнице – с восьми до одиннадцати, в Каменке – с одного до трёх ДТП. В результате этих аварий погибли десять человек. Тогда как в прошлом году – пять. Ранены 79, что на 23 больше, чем в 2020-м. «Неучётных» ДТП на 333 больше. Проанализировать причины роста и предоставить видение изменения сложившейся ситуации – поручение руководителю Управления Госавтоинспекции МВД ПМР.
С начала года сотрудниками ГАИ выявлено 444 нетрезвых водителей, из них – 31 был под воздействием наркотиков. Зарегистрировано 40 «пьяных» дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы, два – погибли. Ужесточить контроль за любителями сесть за руль под хмельком – первостепенная задача. А потому необходимо усилить контроль в местах массового отдыха граждан.
«Обращаю внимание руководителя Слободзейского гарнизона. На территории г. Днестровск расположен Кучурганский лиман, куда традиционно летом приезжает большое количество отдыхающих. Многие – на личном транспорте. Необходимо предусмотреть несение службы территориального ОГАИ, возможно, с привлечением экипажей Управления Госавтоинспекции, на дорогах, ведущих к водоёму», – обозначил Первый заместитель министра внутренних дел ПМР.
В продолжение совещания замминистра по работе с личным составом и кадрами обозначил позицию руководства ведомства: во главе угла человек – сотрудник и гражданин.
«Начальникам территориальных ОВД, управлений и структурных подразделений необходимо активизировать работу с личным составом, вернуть в практику, где это было упущено, институт наставничества и не абстрагироваться от личного состава «за дверью кабинета», знать, чем живёт каждый сотрудник, его чаяния и проблемы. Вы несёте ответственность за состояние климата во вверенном вам подразделении. Особое внимание необходимо уделить взаимодействию милиционеров и гражданского населения. Да, нас часто провоцируют. Но на то мы и стражи правопорядка, чтобы знать, как суметь обойти острые углы», – обозначил Евгений Назаренко.
В завершение министр внутренних дел добавил, что потенциал у каждого из руководителей подразделений, а также вверенного ему личного состава есть, а значит, нужно безотлагательно приступать к исправлению сложившейся ситуации.
«Времени на раскачку нет ни у вас, ни у меня. Надеюсь, все проблемные моменты, обозначенные в ходе совещания, будут изучены, оценены, и вы сделаете выводы. Уверен, каждый из вас знает и может разрешить проблемные вопросы, имеющиеся на сегодняшний день», – сказал Виталий Нягу. mvdpmr.org