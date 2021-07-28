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Молдавские спасатели помогают бороться с огнем в Анталии

Молдавские спасатели помогают бороться с огнем в Анталии

Сгоревшие дома, напуганные люди и эвакуация жилых кварталов в турецкой Анталии, регионе, где проводят отпуск сотни наших сограждан.
Лесные пожары вспыхнули в зоне Манавгат. Учитывая, что в течение нескольких дней температура там превышала 40 градусов, огонь распространился очень быстро. 400 пожарных прилагают колоссальные усилия для борьбы с пламенем. Огонь добрался уже до заправочных станций на шоссе Анталия-Аланья, а также до двух туристических курортов, передает tv6.md

На многих кадрах, размещенных в социальных сетях, виден черный дым над городом, в непосредственной близости от жилых домов. По словам мэра Анталии Мухиттина Бёчека, пожар вспыхнул в четырех разных точках. Из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось на большую площадь. Огонь продолжает распространяться и в настоящее время. Уже эвакуированы четыре жилых квартала.

В тушении разрушительного пожара задействовано 15 вертолетов, восемь из которых – из Республики Молдова. Молдавские спасатели эксклюзивно для редакции tv6 предоставили кадры, на которых видно, как клубы черного дыма поднимаются над лесом вокруг посёлка Манавгат, в 75 км к востоку от курорта Анталия.

Причина пожара пока не известна, размер ущерба не определен.

Журналисты пытались узнать в Министерстве иностранных дел республики, находятся ли в пострадавшем регионе молдавские граждане, пострадавшие от стихии, но им не ответили на телефонные звонки.


tv6.md
  • Сегодня, 06:55
  • DTV
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