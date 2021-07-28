Молдова ждет к осени повышение цены на природный газ, поставляемый из России. Об этом рассказал, 28 июля, директор предприятия Moldovagaz Вадим Чебан.
По его словам, в настоящее время идут переговоры с «Газпромом», а окончательное решение по этому вопросу будет принято августе, когда будет подписан новый контракт или продлен текущий, пишет eadaily.com.
«Цены на природный газ растут в регионе, и в Румынии, и Украине я не говорю о Европе. Конечно, нас ждет определенная корректировка, но с учетом того, что у нас есть надежный поставщик — „Газпорм“, наш традиционный поставщик, в августе, когда будет подписан новый контракт или будет продлен текущий контракт, мы уже сможем поговорить о новых тарифах», — пояснил Чебан.
Он подчеркнул, что на этом этапе консультаций двух сторон он может сказать однозначно — корректировка цены будет. В этой связи Чебан выразил надежду на то, что в ближайшее время в Молдавии наконец-то будет новое правительство, которое будет работать с Министерством экономики, Агентством государственной собственности и Национальным агентством регулирования энергетики, анализировать всю ситуацию и обеспечивать энергетическую безопасность республики.
«Я не могу сейчас говорить о конкретных процентах, но могу сказать, что основным фактором, который станет основанием для повышения тарифов, является цена на природный газ. Я не хочу никого пугать ростом цен, но коррекция будет в сторону повышения», — заключил Вадим Чебан. Напомним, российский газ поставляется в Молдавию транзитом через территорию Украины. В конце 2019 года регион рисковал остаться без энергоресурса, так как Киев мог блокировать поставку. Для обеспечения энергетической безопасности Кишинев проработал несколько вариантов альтернативных способов. Они связаны с интеграцией в европейский трубопровод через Румынию по достроенной в 2020 году ветке Яссы — Кишинев или «Турецкого потока» на Украину. Однако покупать европейский газ сегодня для Молдавии пока экономически нецелесообразно.
Сейчас поставки российского газа обходятся молдавской стороне на 40% дешевле, чем Украина платит за реверсный газ. Цена для РМ в октябре—декабре прошлого года составила $ 114.
Как сообщало EADaily, актуальной для Молдовы остается задолженность перед «Газпромом» за газ, потребляемый Приднестровьем. Тирасполь более 10 лет не платит за потребляемый российский газ, получаемый по контракту, заключенному между Moldovagaz и «Газпромом» РФ. Газовый долг Приднестровья более чем в $ 5,5 млрд приплюсовывается к молдавскому, однако власти республики отказываются его даже обсуждать, говоря, что готовы вернуться к этому вопросу только после своего международного признания. В свою очередь Кишинев неоднократно обращался к руководству России с просьбой о реструктуризации задолженности, отказываясь признавать его приднестровскую часть.