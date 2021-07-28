Dnestr.TV

 
0

Moldovagaz предупреждает: «Газпром» поднимает цену для потребителей региона

Moldovagaz предупреждает: «Газпром» поднимает цену для потребителей региона

Молдова ждет к осени повышение цены на природный газ, поставляемый из России. Об этом рассказал, 28 июля, директор предприятия Moldovagaz Вадим Чебан.

По его словам, в настоящее время идут переговоры с «Газпромом», а окончательное решение по этому вопросу будет принято августе, когда будет подписан новый контракт или продлен текущий, пишет eadaily.com.

«Цены на природный газ растут в регионе, и в Румынии, и Украине я не говорю о Европе. Конечно, нас ждет определенная корректировка, но с учетом того, что у нас есть надежный поставщик — „Газпорм“, наш традиционный поставщик, в августе, когда будет подписан новый контракт или будет продлен текущий контракт, мы уже сможем поговорить о новых тарифах», — пояснил Чебан.

Он подчеркнул, что на этом этапе консультаций двух сторон он может сказать однозначно — корректировка цены будет. В этой связи Чебан выразил надежду на то, что в ближайшее время в Молдавии наконец-то будет новое правительство, которое будет работать с Министерством экономики, Агентством государственной собственности и Национальным агентством регулирования энергетики, анализировать всю ситуацию и обеспечивать энергетическую безопасность республики.

«Я не могу сейчас говорить о конкретных процентах, но могу сказать, что основным фактором, который станет основанием для повышения тарифов, является цена на природный газ. Я не хочу никого пугать ростом цен, но коррекция будет в сторону повышения», — заключил Вадим Чебан.
Напомним, российский газ поставляется в Молдавию транзитом через территорию Украины. В конце 2019 года регион рисковал остаться без энергоресурса, так как Киев мог блокировать поставку. Для обеспечения энергетической безопасности Кишинев проработал несколько вариантов альтернативных способов. Они связаны с интеграцией в европейский трубопровод через Румынию по достроенной в 2020 году ветке Яссы — Кишинев или «Турецкого потока» на Украину. Однако покупать европейский газ сегодня для Молдавии пока экономически нецелесообразно.

Сейчас поставки российского газа обходятся молдавской стороне на 40% дешевле, чем Украина платит за реверсный газ. Цена для РМ в октябре—декабре прошлого года составила $ 114.

Как сообщало EADaily, актуальной для Молдовы остается задолженность перед «Газпромом» за газ, потребляемый Приднестровьем. Тирасполь более 10 лет не платит за потребляемый российский газ, получаемый по контракту, заключенному между Moldovagaz и «Газпромом» РФ. Газовый долг Приднестровья более чем в $ 5,5 млрд приплюсовывается к молдавскому, однако власти республики отказываются его даже обсуждать, говоря, что готовы вернуться к этому вопросу только после своего международного признания. В свою очередь Кишинев неоднократно обращался к руководству России с просьбой о реструктуризации задолженности, отказываясь признавать его приднестровскую часть.

eadaily.com
  • Сегодня, 07:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • В Приднестровье каждые 80 минут рождается человек, а у ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • В Приднестровье каждые 80 минут рождается человек, а у ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна