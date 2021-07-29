Dnestr.TV

 
0

В милицию поступила информация о заминировании столичного Дома Советов. Обновлен в 15:33

В милицию поступила информация о заминировании столичного Дома Советов. Обновлен в 15:33

В столичном Доме Советов прозвучала сирена. Из здания всех эвакуировали, квартал оцепили. На месте – пожарная и скорая. Сотрудники ГАИ перекрыли движение по периметру, проведена эвакуация работников. На месте дежурит скорая, прибыли спасатели, пожарные. Ждут сапёров, сообщает МВД.

Как сообщает первый Приднестровский, в Бендерах эвакуировали людей из краеведческого музея. Улица Дворянская перекрыта.

Информация по Бендерам. О том, что якобы заминировано здание краеведческого музея на ул. Дворянской (бывшей Советской), стало известно около полудня.

В настоящее время эвакуированы работники музея и жильцы ближайшего дома.

На месте экстренные службы города. Сапёры проводят поиски возможных взрывчатых веществ, сообщает Телеграмм-канал МВД ПМР.




  • Сегодня, 13:11
  • DTV
  • Просмотров: 40
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • В Приднестровье каждые 80 минут рождается человек, а у ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Ветер перемен. Что важно знать избирателям
  • Ветер перемен. В Молдове будет новый Парламент
  • Про нас иначе. Молодые люди, инвестирующие в сельское х ...
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • Драйв на песке
  • Азбука фермера. Прибыльные ягоды
  • Подробности несчастного случая, произошедшего на учебны ...
  • No comment: Пляжный регби "Кубок Днестра"
  • Азбука фермера. Способы продвижения бизнеса и требовани ...
  • В Приднестровье каждые 80 минут рождается человек, а у ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна