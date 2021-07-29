В столичном Доме Советов прозвучала сирена. Из здания всех эвакуировали, квартал оцепили. На месте – пожарная и скорая. Сотрудники ГАИ перекрыли движение по периметру, проведена эвакуация работников. На месте дежурит скорая, прибыли спасатели, пожарные. Ждут сапёров, сообщает МВД.
Как сообщает первый Приднестровский, в Бендерах эвакуировали людей из краеведческого музея. Улица Дворянская перекрыта.
Информация по Бендерам. О том, что якобы заминировано здание краеведческого музея на ул. Дворянской (бывшей Советской), стало известно около полудня.
В настоящее время эвакуированы работники музея и жильцы ближайшего дома.
На месте экстренные службы города. Сапёры проводят поиски возможных взрывчатых веществ, сообщает Телеграмм-канал МВД ПМР.