Американское посольство в Молдове подтвердило стремление купить в Кишиневе по рыночной стоимости территорию бывшего Республиканского стадиона для строительства нового комплекса зданий. О чем сегодня, 30 июля, сообщила посольская пресс-служба. На другой день после того, как Конституционный суд оставил в силе решение парламента о продаже земли дипломатическому представительству США.
«Приветствуем возможность двигаться вперед к новому посольству, которое отражает крепкое партнерство между нашими странами и обязательством США перед народом Молдовы», — отмечено в пресс-релизе.
В диппредставительстве напомнили, что «почти десятилетие открыто и прозрачно вели переговоры с предыдущими правительствами», сообщает eadaily.com.
И подтвердили: «Любая покупка территории будет прозрачно оплачена по рыночной цене с независимой оценкой. Строительство создаст сотни рабочих мест, рядом с ним будет зеленое пространство, доступное всем молдаванам».
В пресс-службе посольства отметили, что «ценят значимость Республиканского стадиона, а любая реконструкция сохранит его культурное и историческое значение».
Ранее посольство опубликовало проект строительства комплекса зданий, где сохранены арки и других элементы бывшего стадиона, а также небольшой парк.
Стоит отметить, что молдавские социалисты неоднократно заявляли о том, что руины стадиона отдавать американцам нельзя, мол, а вдруг кто-то решит там что-то полезное построить.
Но дальше разговоров дело не шло, а в импровизированной протестной акции приняли участие несколько человек, поиграв в бадминтон возле парламента.
Теперь в молдавском обществе обсуждают кандидатуры вероятных счастливчиков. Тех строительных подрядчиков, которые будут воплощать в жизнь архитектурные американские задумки на гостеприимной кишиневской земле. Не исключена правда, что в конечном итоге американцы отдадут лакомый подряд зарубежной фирме.