На территории Приднестровья демографическая ситуация на протяжении многих лет оставляет желать лучшего. К сожалению, отрицательная динамика сохраняется и в текущем году, хотя она заметно замедлилась за счет внешней миграции – количество прибывших на территорию ПМР превышает число убывших людей. Однако остается актуальной проблема с развитием процессов естественного движения населения.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики ПМР, по итогам первой половины 2021 года людей в Приднестровье умирает значительно больше, чем рождается, передает newspmr.com
Естественная убыль населения
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за январь-июнь текущего года составила 3 091 человек. В 2020 году естественная убыль населения за этот же период составляла 1 708 человек. Тем самым, численно естественная убыль населения за год увеличилась на 81,0%. Объяснить столь существенную разницу можно в основном пандемией, унесшей более двенадцати сотен жизней приднестровцев, и карантинными ограничениями, влияющими на оказание помощи по другим медицинской показателям.
За отчетный период в республике родилось 1 540 человек, а умерло – 4 631 человек. Таким образом, в Приднестровье на одного новорожденного приходится более трех умерших. В отчетном периоде 2020 года родилось 1 656 человек, а умерло – 3 364 человека.
Если сравнивать показатели за два года, в республике количество новорожденных уменьшилось на 7,0%, а умерших, наоборот, увеличилось – на 37,7%. То есть, естественное сокращение населения ПМР (без миграционной составляющей) – это значительное снижение рождаемости и еще более неблагополучная ситуация со смертностью. Усугубляется демографическая динамика тем, что она является хронической на протяжении очень продолжительного промежутка времени.
К основной причине снижения рождаемости демографы обычно причисляют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и недостаточную социальную защищенность. Все это, к сожалению, в полной мере соответствует действительности для Приднестровья.
За январь-июнь 2021 года общее число родившихся по республике составило 1 540 человек, из них: в городской местности – 1 207 чел., в сельской местности – 333 чел. В городской местности число родившихся уменьшилось на 4,7%, в сельской местности – на 14,6%. Более трети новорожденных представляют Тирасполь – 509 чел. Следом расположились: Бендеры – 275 чел., Слободзейский район – 240 чел., Рыбницкий район – 227 чел., Григориопольский район – 117 чел., Дубоссарский район – 102 чел., Каменский район – 44 чел. и г. Днестровск – 26 человек.
Общее число умерших за этот же период текущего года по республике составило 4 631 человек, из них: в городской местности – 3 226 чел., в сельской местности – 1 405 чел. За год число умерших увеличилось в городской местности на 44,6%, в сельской местности – на 24,0%. Четверть погребенных приходится на Тирасполь – 1 221 чел. Далее в скорбном списке следуют: Бендеры – 939 чел., Слободзейский район – 808 чел., Рыбницкий район – 710 чел., Григориопольский район – 316 чел., Дубоссарский район – 333 чел., Каменский район – 230 чел. и Днестровск – 74 чел.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, сосудистые поражения мозга, новообразования, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. За январь-июнь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось число смертей от ишемической болезни сердца на 11,9%, от болезней органов пищеварения – на 16,5%, от сосудистых поражений мозга – на 13,9%, от отравлений, травм и убийств на 4,9%, в то же время снизилась смертность от новообразований – на 13,6%.
Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за шесть месяцев 2021 года составила 11 человек, что на 8,3% меньше, чем за январь-июнь 2020 года. Основными причинами в структуре младенческой смертности являются: несчастные случаи, отравления и травмы – 4 случая; состояния, возникшие в перинатальном периоде – 2 случая; врожденные аномалии – 2 случая.
Миграционный прирост населения Приднестровья
На фоне неблагополучной ситуации с естественной убылью населения, в Приднестровье наблюдается положительная динамика в миграционном движении. За период январь-июнь 2021 года в республике наблюдается миграционный прирост населения – превышение количества прибывших в Приднестровье над числом убывших из ПМР граждан.
Миграционный прирост населения Приднестровья за счет внешней миграции в отчетном периоде составил 1 580 человек. За обозначенный период текущего года выехало за пределы Приднестровья 1 968 человек, а прибыло на территорию ПМР – 3 548 человек.
За январь-июнь 2021 года в городскую местность прибыло из-за пределов республики 2 733 человека, а убыло за пределы республики 1 670 человек. В сельскую местность прибыло – 815 человек, убыло – 298 человек.
Браки и разводы
За отчетный период текущего года в органах ЗАГСа было зарегистрировано – 1 644 бракоразводных процесса. Из них, количество брачных союзов составило 979 единиц и число разводов – 665 единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось количество браков на 64,8%, а число разводов – на 11,4%.
Столь заметное отличие показателей за два последних года можно объяснить объявленным в республике режимом ЧП в связи с коронавирусной пандемией и закрытием отделений ЗАГСа на период карантинных ограничений.