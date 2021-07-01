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Россия направила Украине ноту из-за мемориала

Россия направила Украине ноту из-за мемориала

Российская сторона потребовала от Киева выполнять международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в дипломатическое ведомство Украины в связи с планами по демонтажу копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале Марсово поле во Львове. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России 31 июля, передает korrespondent.net.

Российская сторона потребовала от Киева выполнять международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

"Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом", - сказано в заявлении.

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Марсово поле - советский военный мемориал во Львове. Расположен на улице Мечникова, примыкает с севера к Лычаковскому кладбищу. Летом Марсово поле является местом отдыха львовян.

korrespondent.net
  • Вчера, 19:07
  • DTV
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