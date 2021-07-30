Костные останки, артефакты и погребальные сооружения ингульской катакомбной культурно-исторической общности, которую связывают с древним индоевропейским населением, обнаружили научные сотрудники НИЛ «Археология» во время раскопок одного из курганов у села Глиное Слободзейского района.
Гробница с костяками взрослых мужчин была сооружена в кургане около 4,5 тысяч лет назад. Об этом говорят найденные артефакты и погребальный обряд, характерный для населения упомянутой катакомбной культуры. Её представители жили в степях Северного Причерноморья в среднем бронзовом веке, передает novostipmr.com.
По словам археологов, интересна сама конструкция погребения: с поверхности насыпи в глубь земляной пирамиды вёл входной колодец. Под землёй небольшой корридор вёл к двум примыкающим друг к другу погребальным комнатам.
В каждой из них лежали массивные костяки: похоже, что при жизни эти люди обладали огромной физической силой, оба были 2 метра ростом. Рядом с ними лежали древние предметы. В одной из комнат рядом с локтевой костью найден шар из кварца.
В другой погребальной камере тоже обнаружены ритуальные артефакты:
это гадальная кость
два небольших алтарика из кварцита
и сосуд с солярными символами на стенках, вероятно, орнамент на сосуде был календарным.
Интересно, что кости одного из погребенных были хаотично разбросаны по камере. По мнению археологов, в данном случае речь может идти о посмертных манипуляциях с телом погребенного.
По словам старшего научного сотрудника НИЛ «Археология», кандидата исторических наук Сергея Разумова, найденные предметы могут быть атрибутами представителей жреческого сословия и использовались в погребальном обряде как часть неизвестного ритуала. Однако очевидно, что погребальный комплекс принадлежал представителям высшей аристократии ингульской катакомбной культуры. Древние индоевропейцы, то есть предки современных народов Европы, Ирана и Северной Индии, делились на три основных касты: жрецов, воинов и ремесленников. Возможно, найденная гробница поможет дополнить знания об одной из перечисленных социальных групп.
Ещё один интересный момент: на дне входного колодца, который вёл к погребальным комнатам, нашли еще один костяк. Исследователи считают, что руки у него были связаны за спиной, что говорит о возможном жертвоприношении, совершенном во время захоронения двух жрецов.
Пока что археологи зафиксировали находки. Теперь предстоит проанализировать погребальную конструкцию, её внутренний контекст и попытаться интерпретировать погребальный ритуал. Костные останки изучат антропологи, они должны точно определить возраст, пол погребенных, возможные травмы и патологии. Сосуд будет отреставрирован, что позволит лучше понять систему его орнаментации. Гадальная кость (он же астрагал) и алтарики уже встречались в древних гробницах, а вот каково символическое значение шара из кварца, пока что остается загадкой.
Найденное погребение является одним из 137, обнаруженных в исследуемом кургане. Как отметил заведующий НИЛ «Археология», кандидат исторических наук Виталий Синика, этот курган был сооружен около 5 тысяч лет назад представителями ямной культурно-исторической общности – народами, на смену которым пришли упомянутые выше «катакомбники». То есть курган на протяжении пяти тысячелетий служил местом захоронения представителей многих древних культур, для которых Приднестровье тоже было Родиной.
Как показал стратиграфический анализ, курган досыпался 9 раз!
В итоге его высота достигла 5 метров. Но в результате хозяйственной деятельности насыпь была разрушена, и ее высота уменьшилась до 3,5 метров.
«Существовала необходимость проведения спасательных археологических исследований, потому что курган был частично разрушен», - сообщил Виталий Синика.
Спасательные работы стали возможны благодаря гранту Президента ПМР Вадима Красносельского. Грант был предоставлен археологам для проведения раскопок и изучения древней истории Приднестровья.