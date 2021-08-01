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Украина больше не будет вывозить ядерные отходы в Россию: их хотят хранить в Чернобыле

Украина больше не будет вывозить ядерные отходы в Россию: их хотят хранить в Чернобыле

Отработанное ядерное топливо с атомных электростанций прекратят вывозить из Украины в Россию.

Такое решение было предусмотрено специальной программой, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.

Премьер уточнил, что до этого Украина регулярно вывозила отходы с Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС в РФ. За это «Энергоатом» платил порядка 200 миллионов долларов каждый год.

По словам Шмыгаля, теперь освободившиеся средства можно пустить на технологическое развитие атомных станций.

«Главное, что Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора по части атомной безопасности. Это важный шаг в 30-ю годовщину независимости», — отметил премьер-министр.

В планах – хранить украинские ядерные отходы в Чернобыле, где хотят завершить начатое в 2017 году строительство централизованного хранилища. Его строят, используя принципы современной технологии «сухого хранения» от американской компании Holtec International.

Украина больше не будет вывозить ядерные отходы в Россию: их хотят хранить в Чернобыле
dumskaya.net
  • Сегодня, 09:03
  • DTV
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