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В Киеве разоблачили схему продажи новорожденных за границу

В Киеве разоблачили схему продажи новорожденных за границу

Удалось изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины.

Правоохранители разоблачили в Киеве схему торговли новорожденными. Детей продавали по 70 тысяч долларов. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Незаконную торговлю новорожденными, замаскированную под суррогатное материнство, разоблачили в одной из специализированных клиник Киева. Оперативники документировали факт преступления более двух лет, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что организатором был руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тысяч долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. Затем псевдосупруги заказывали услугу суррогатного материнства.

В дальнейшем "матери" отказывались от детей, и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

По словам Клименко, удалось изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще по меньшей мере 13 детей были проданы и вывезены из Украины.

Как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили межрегиональную группировку, которая занималась продажей младенцев под видом программы суррогатного материнства.
korrespondent.net
  • Сегодня, 11:15
  • DTV
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