Не менее 116 километров автострады, которая должна связать Киев с Кишиневом, уже готовы с украинской стороны.
Как надеются в соседней стране, шоссе, которое связывает Украину с Кишиневом и станет для нее самым коротким путем до Европейского Союза (через Леушены), будет готово к концу следующего года. О строительстве автострады и моста через Днестр в районе местечка Ямполь было объявлено в начале года после визита Майи Санду в Киев.
На территории Молдовы финансирование проекта будет вестись из молдавского бюджета, при этом если Украина строит большие участки пути "с нуля", то у нас речь идет лишь о ремонте и модернизации уже существующей дороги, передает bloknot-moldova.md.