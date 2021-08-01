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Украина с жаром взялась за строительство шоссе в Кишинев

Украина с жаром взялась за строительство шоссе в Кишинев

Не менее 116 километров автострады, которая должна связать Киев с Кишиневом, уже готовы с украинской стороны.

Как надеются в соседней стране, шоссе, которое связывает Украину с Кишиневом и станет для нее самым коротким путем до Европейского Союза (через Леушены), будет готово к концу следующего года. О строительстве автострады и моста через Днестр в районе местечка Ямполь было объявлено в начале года после визита Майи Санду в Киев.

На территории Молдовы финансирование проекта будет вестись из молдавского бюджета, при этом если Украина строит большие участки пути "с нуля", то у нас речь идет лишь о ремонте и модернизации уже существующей дороги, передает bloknot-moldova.md.

Украина с жаром взялась за строительство шоссе в Кишинев

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 11:26
  • DTV
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