Как отмечает в своём обзоре Приднестровский республиканский банк, в августе объём реализации населению товаров и услуг в магазинах, торговых и сервисных точках достиг почти 1,04 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель с начала года.
Банковская статистика показывает, что на потребительском рынке продолжает увеличиваться и доля безналичных расчётов. В августе они составили 233,6 миллиона рублей. Это на 1,7% выше, чем в июле, и на 34,5% больше по сравнению с августом 2020 года.
За первые восемь месяцев нынешнего года ёмкость потребительского рынка в Приднестровье превысила 7,2 миллиарда рублей. Если сравнивать с показателями января-августа 2020 года, то можно говорить почти о 14-процентном росте. novostipmr.com