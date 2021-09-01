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Потребительский рынок в Приднестровье продолжает расти

Потребительский рынок в Приднестровье продолжает расти

Как отмечает в своём обзоре Приднестровский республиканский банк, в августе объём реализации населению товаров и услуг в магазинах, торговых и сервисных точках достиг почти 1,04 миллиарда рублей. Это самый высокий показатель с начала года.

Банковская статистика показывает, что на потребительском рынке продолжает увеличиваться и доля безналичных расчётов. В августе они составили 233,6 миллиона рублей. Это на 1,7% выше, чем в июле, и на 34,5% больше по сравнению с августом 2020 года.

За первые восемь месяцев нынешнего года ёмкость потребительского рынка в Приднестровье превысила 7,2 миллиарда рублей. Если сравнивать с показателями января-августа 2020 года, то можно говорить почти о 14-процентном росте.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:31
  • DTV
  • Просмотров: 42
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