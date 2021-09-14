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Европейцы хотят видеть Меркель президентом ЕС

Европейцы хотят видеть Меркель президентом ЕС

Жители Евросоюза видят канцлера Германии Ангелу Меркель на передовой европейской политики, несмотря на ее скорый уход с поста главы правительства ФРГ. Согласно опросу аналитического центра Евросовета по международным отношениям (ECFR), более 50% респондентов отдали ей предпочтения в качестве возможного президента ЕС.

В противовес Меркель в исследовании был выставлен президент Франции Эммануэль Макрон, его кандидатуру одобрили только 10% опрошенных. При этом больше всего поддержки канцлер Германии получила в Нидерландах — тут в пользу нее выступили 58% респондентов, а Макрон набрал самый высокий процент в Болгарии — 12%, передает gazeta.ru.

При этом жители ЕС достаточно скептически относятся к сохранению ведущей роли Германии в союзе после ухода Меркель. Так, только 17% считают, что ФРГ удастся эффективно защищать европейские интересы в отношениях с Китаем. Более того, в самой Германии 52% респондентов уверены, что «золотой век» страны остался в прошлом.

gazeta.ru
  • Вчера, 21:34
  • DTV
  • Просмотров: 42
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