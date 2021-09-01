Корпорация Apple провела презентацию, на которой традиционно представила новинки. Что показала американская компания.
iPhone 13 и iPhone 13 mini
iPhone 13 получил OLED-дисплей собственного производства Apple, который на 20% ярче предыдущего поколения. Также на 20% уменьшился вырез на верхней панели.
Модели в целом похожи на устройства предыдущего поколения, но стали толще и представлены в новых цветах.
Их оснастили улучшенной 12-мегапиксельной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора.
Одно из основных нововведений камеры - "кинематографический режим". Он позволяет снимать видео с динамическим фокусом.
Смартфоны работают на 5-нм чипе A15 производства Apple, что повысит производительность смартфонов и экономичность батареи.
Зарядки хватит на 1,5 часа дольше, чем на предыдущих версиях.
Обновился модуль 5G: он поддерживает большее количество частот в разных странах и новые стандарты (Sub-6GhZ и Microwave).
Цена в США на iPhone 13 mini начинается от $699, на iPhone 13 - от $799.
В России iPhone 13 mini с 128 ГБ памяти будет стоить 69 990 рублей, стоимость базовой модели iPhone 13 начинается от 79 990 рублей.
iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro стал первым смартфоном компании, получившим версию с объемом памяти в 1 ТБ.
Размер экрана iPhone 13 Pro составляет 6,1-дюймов, iPhone 13 Pro Max - 6,7-дюймов.
Обе модели получили фирменный процессор A15 Bionic и улучшенную систему камер.
Среди нововведений камеры обоих смартфонов - ночной режим, телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом и макросъемка.
Также устройства получили "кинематографический режим".
Смартфоны поддерживают запись видео 4К в формате ProRes.
Батарея iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем на 12 Pro Max, а аккумулятор iPhone 13 Pro - на 1,5 часа дольше, чем на 12 Pro.
Стоимость iPhone 13 Pro в США начинается от $999, Pro Max - от $1 099.
iPad и iPad mini
Планшеты будут поставляться с iPadOS 15.
Обе модели поддерживают стилус Apple Pencil второго поколения.
iPad получил собственный процессор компании A13 Bionic, благодаря чему производительность выросла на 20%.
Он оснащен 12-мегапиксельной основной камерой с функцией "В центре внимания", позволяющей следить за положением человека в кадре во время видеозвонков.
iPad mini имеет скругленные края дисплея, размер которого составляет 8,3 дюйма.
Сканер отпечатка пальца Touch ID на iPad mini расположен вверху с правой стороны.
Также мини-планшет имеет порт USB-C для ускоренной передачи файлов и модуль 5G.
В iPad mini встроены синхронный переводчик и опция "В центре внимания" для видеозвонков.
Планшет имеет 12-мегапиксельную основную камеру с функцией "умный HDR" и 12-мегапиксельную широкоугольную камеру для селфи и видеозвонков. iPad mini (версия только с модулем Wi-Fi) в России можно будет приобрести по цене от 47 990 рублей, а модели iPad mini (версия с Wi-Fi + Cellular) - по цене от 61 990 рублей.
iPad (Wi-Fi) будут стоить от 30 990 рублей, версия iPad (Wi-Fi + Cellular) - по цене от 42 990 рублей.
Умные часы Watch Series 7
В компании отметили, что это самые прочные часы Apple.
Они получили пять новых цветов, новые циферблаты и полноценную клавиатуру.
Модели представлены в размерах 41 мм и 45 мм, что на 1 мм больше, чем предыдущее поколение, при толщине 1,7 мм.
Watch Series 7 заряжаются быстрее на треть, чем их предшественники: от 0 до 80% их можно будет зарядить за 45 минут. Apple утверждает, что одной зарядки хватит на 18 часов работы.
Часы имеют порт USB-C.
В США цена на Watch Series 7 начинается от $399. tass.ru