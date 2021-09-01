Dnestr.TV

 
0

Новый iPhone и iPad с 5G. Главное с презентации Apple

Новый iPhone и iPad с 5G. Главное с презентации Apple

Корпорация Apple провела презентацию, на которой традиционно представила новинки. Что показала американская компания.

iPhone 13 и iPhone 13 mini

iPhone 13 получил OLED-дисплей собственного производства Apple, который на 20% ярче предыдущего поколения. Также на 20% уменьшился вырез на верхней панели.

Модели в целом похожи на устройства предыдущего поколения, но стали толще и представлены в новых цветах.

Их оснастили улучшенной 12-мегапиксельной камерой с увеличенной матрицей и оптической стабилизацией на уровне сенсора.

Одно из основных нововведений камеры - "кинематографический режим". Он позволяет снимать видео с динамическим фокусом.

Смартфоны работают на 5-нм чипе A15 производства Apple, что повысит производительность смартфонов и экономичность батареи.

Зарядки хватит на 1,5 часа дольше, чем на предыдущих версиях.

Обновился модуль 5G: он поддерживает большее количество частот в разных странах и новые стандарты (Sub-6GhZ и Microwave).

Цена в США на iPhone 13 mini начинается от $699, на iPhone 13 - от $799.

В России iPhone 13 mini с 128 ГБ памяти будет стоить 69 990 рублей, стоимость базовой модели iPhone 13 начинается от 79 990 рублей.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro стал первым смартфоном компании, получившим версию с объемом памяти в 1 ТБ.

Размер экрана iPhone 13 Pro составляет 6,1-дюймов, iPhone 13 Pro Max - 6,7-дюймов.

Обе модели получили фирменный процессор A15 Bionic и улучшенную систему камер.

Среди нововведений камеры обоих смартфонов - ночной режим, телефотообъектив с трехкратным оптическим зумом и макросъемка.

Также устройства получили "кинематографический режим".

Смартфоны поддерживают запись видео 4К в формате ProRes.

Батарея iPhone 13 Pro Max работает на 2,5 часа дольше, чем на 12 Pro Max, а аккумулятор iPhone 13 Pro - на 1,5 часа дольше, чем на 12 Pro.

Стоимость iPhone 13 Pro в США начинается от $999, Pro Max - от $1 099.

iPad и iPad mini

Планшеты будут поставляться с iPadOS 15.

Обе модели поддерживают стилус Apple Pencil второго поколения.

iPad получил собственный процессор компании A13 Bionic, благодаря чему производительность выросла на 20%.

Он оснащен 12-мегапиксельной основной камерой с функцией "В центре внимания", позволяющей следить за положением человека в кадре во время видеозвонков.

iPad mini имеет скругленные края дисплея, размер которого составляет 8,3 дюйма.

Сканер отпечатка пальца Touch ID на iPad mini расположен вверху с правой стороны.

Также мини-планшет имеет порт USB-C для ускоренной передачи файлов и модуль 5G.

В iPad mini встроены синхронный переводчик и опция "В центре внимания" для видеозвонков.

Планшет имеет 12-мегапиксельную основную камеру с функцией "умный HDR" и 12-мегапиксельную широкоугольную камеру для селфи и видеозвонков.
iPad mini (версия только с модулем Wi-Fi) в России можно будет приобрести по цене от 47 990 рублей, а модели iPad mini (версия с Wi-Fi + Cellular) - по цене от 61 990 рублей.

iPad (Wi-Fi) будут стоить от 30 990 рублей, версия iPad (Wi-Fi + Cellular) - по цене от 42 990 рублей.

Умные часы Watch Series 7

В компании отметили, что это самые прочные часы Apple.

Они получили пять новых цветов, новые циферблаты и полноценную клавиатуру.

Модели представлены в размерах 41 мм и 45 мм, что на 1 мм больше, чем предыдущее поколение, при толщине 1,7 мм.

Watch Series 7 заряжаются быстрее на треть, чем их предшественники: от 0 до 80% их можно будет зарядить за 45 минут. Apple утверждает, что одной зарядки хватит на 18 часов работы.

Часы имеют порт USB-C.

В США цена на Watch Series 7 начинается от $399.
tass.ru
  • Сегодня, 05:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • Нам здесь жить

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • Нам здесь жить
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна