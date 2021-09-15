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Киев пугает Европу прекращением транзита газа через Украину

Киев пугает Европу прекращением транзита газа через Украину

Газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, однако в результате Европа потеряет один из транзитных маршрутов, заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом. Его высказывания приводятся на сайте ведомства.

По словам украинского министра, основной «риск» для энергетической безопасности Европы заключается в российском проекте «Северный поток — 2». Он выразил мнение, что перенаправление потоков голубого топлива якобы спровоцирует дефицит газа в некоторых странах этой части света.

«Если транзитные объемы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», — отметил Галущенко.

Утверждается, что ГТС Украины сейчас недозагружена, она обладает значительными резервными мощностями в объеме более ста миллиардов кубометров в год.

По расчетам министерства, при запуске нового российского газопровода и с учетом уже действующих «Северного потока» и «Турецкого потока»» для транзита через Украину останутся незначительные объемы — не более 10−15 миллиардов кубометров в год, при том, что последние два трубопровода на сегодняшний день работают на полную мощность.

«Но Европе не хватает газа, и цена на европейских рынках газа достигла максимума за последние 13 лет», — отмечается в сообщении на сайте минэнерго.
Отдельной темой встречи главы ведомства с госсекретарем стала синхронизация украинской энергосистемы с энергосистемой Евросоюза.

«Объединение наших энергетических рынков — единственное решение, которое даст возможность безопасного снабжения энергией, стабильной и надежной работы энергетической системы и дальнейшего развития зеленой энергетики, а также декарбонизации энергетического сектора», — добавил Галущенко.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью в 55 миллиардов кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе. По словам председателя «Газпрома» Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.

В России неоднократно объясняли, что «Северный поток — 2» — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, однако он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

eadaily.com
  • Сегодня, 05:48
  • DTV
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