Проблема нейтральных номерных знаков и возможность пересечения украинской границы для жителей левобережья Днестра – одна из основных забот правительства РМ.
Об этом заявил председатель парламента Молдовы Игорь Гросу, который отвергает обвинения в том, что молдавские власти в Кишиневе пойдет на уступки Тирасполю.
По словам Гросу, просьба Кишинева к Киеву продлить разрешение на пересечение украинской границы автомобилям с приднестровскими номерами основывается только на интересе граждан левобережья Днестра, отмечает noi.md ссылаясь на IPN.
По словам председателя парламента РМ, в диалоге с Тирасполем Кишинев предпочитает сохранять спокойную атмосферу. Гросу говорит, что просьба Кишинева к Киеву об отсрочке запрета на пересечение границы основаны на том факте, что в Тирасполе и Рыбнице всего два регистрационных центра, и граждане не успевают менять номера.
«Мы руководствуемся, прежде всего, интересами наших граждан на левом берегу Днестра. Ведь страдают простые люди, а не так называемая тираспольская администрация, которой не нужно переходить украинскую границу, потому что там их никто не ждет. У нас всего два регистрационных центра, до июля на правом берегу был вакуум власти, учреждения ждали, и никто не поощрял регистрацию автомобилей, поэтому мы решили дать им отсрочку», – заявил Игорь Гросу в эфире передачи Puterea a Patra на телеканале N4.
Кишинев повторно обратился к украинской стороне с просьбой ввести запрет на пересечение украинской границы для автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами только с 10 января 2022 года. По словам спикера парламента, Киев пока не дал ответа.
«Однозначного ответа украинская сторона не дала. Мы очень внимательно следим за тем, что происходит на границе, никаких препятствий нет, люди едут транспортом с нейтральными номерами. Транспортным единицам, которые в то время были в Украине, разрешено вернуться на левый берег, и мы открыты для поиска решений. Мы не думаем о комфорте так называемой администрации. Мы думаем о людях, и на выборах 11 июля мы увидели, что на территории, где мы не можем проводить агитацию, 14-15% граждан думают иначе, мы заботимся об этих людях», – добавил Гросу.
1 сентября вступил в силу введенный Киевом запрет на пересечение украинской границы для автомобилей с приднестровскими регистрационными номерами, допускаются только автомобили с нейтральными номерами. Несколько микроавтобусов и маршрутных автобусов в Одессу были возвращены с украинской границы, поскольку процесс замены приднестровских номеров на нейтральные не предусмотрен для пассажирского или коммерческого транспорта. Лидер ПСРМ Игорь Додон назвал запрет украинской стороны соглашением Кишинева и Киева, направленным на экономическую блокаду приднестровского региона.