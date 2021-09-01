В республике второй день работают участки для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В первый день явка составила 3574 человека.
Сегодня все желающие проголосовать могут это сделать в участках, которые открыты в столичном Доме Офицеров и во Дворце Республики. Еще два участка - Офицерский клуб в Тирасполе и участок, на территории российского миротворческого батальона в Бендерах – работают для военнослужащих российской армии и членов их семей, сообщает ЦИК ПМР.
О том, как проходит процесс голосования рассказала председатель ЦИК ПМР Елена Городецкая:
«Территория Приднестровья присоединена к восьми одномандатным округам по выборам в Госдуму. Избиратель, после предъявления российского паспорта, получает два бюллетеня. Первый дает возможность проголосовать за конкретного кандидата, второй – за одну из 14 политических партий».
Для мониторинга за ходом голосования и соблюдением всех избирательных процедур на выборы в Приднестровье прибыли российские наблюдатели – представители Общественной палаты Российской Федерации. По итогам первого дня голосования наблюдатели нарушений электоральных процедур не зафиксировали.
Основной поток избирателей ожидается завтра, в основной день голосования, когда избирательные участки будут открыты во всех городах страны. Всего 19 сентября будут работать 27 избирательных участков.