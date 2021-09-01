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Молдова приближается к обязательной вакцинации

Молдова приближается к обязательной вакцинации

Согласно будущему решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которое находится в процессе разработки и консультаций с членами Торгово-промышленной палаты Республики Молдова (ТПП), граждане Молдовы, занятые в сферах, требующих работы с клиентами, для того, чтобы продолжать работать, должны представить один из трех документов: свидетельство о вакцинации, свидетельство о выздоровлении после COVID-19 или подтверждение тестирования на COVID-19 один раз в 14 дней, сообщает noi.md.

Меры, которые планируется принять, не что иное, как переход к обязательной вакцинации, и человек, отказывающийся от прививки, не сможет работать.

Таким образом, согласно будущим положениям, начиная с 18 октября 2021 года, в целях снижения риска заражения, деятельность для следующих категорий сотрудников:

персонал государственных и частных медицинских учреждений, социально-медицинских учреждений и реабилитационных / оздоровительных / бальнеосанаторных учреждений;

сотрудники детских дошкольных учреждений;

сотрудники центров размещения для престарелых;

сотрудники почтовых отделений, которые напрямую взаимодействуют с клиентами;

сотрудники банковских подразделений, которые напрямую взаимодействуют с клиентами;

сотрудники подведомственных структур МВД и Таможенной службы;

сотрудники органов центрального и местного публичного управления, имеющие контрольные полномочия, а также все те, кто по роду деятельности напрямую взаимодействует с гражданами;

работники, осуществляющие деятельность, в отношении которой применяются меры защиты, предусмотренные пунктами 2, 3 и 4 Приложения 1

будет разрешена при соблюдении одного из следующих условий:

Представление свидетельства о вакцинации против COVID-19 с полным графиком прививок (на бумаге или в цифровом формате); доказательство иммунизации действительно, если с момента завершения полного графика вакцинации прошло не менее 14 дней;

Предоставление медицинского заключения, подтверждающего, что человек перенес COVID-19 в период с 15 по 180 день (6 месяцев) или подтверждение наличия антител к COVID-19. Подтверждение наличия антител к COVID-19 действительно в течение 90 дней со дня проведения обследования;

Представление каждые 14 дней результатов диагностического теста на COVID-19 (экспресс-тест AgSarsC-oV-2 или тест ПЦР на COVID-19), выполненный за свой счет (на бумаге или в цифровом формате).

N.B! Руководители органов центрального и местного публичного управления и частных структур до 22 сентября 2021 года проинформируют сотрудников о новых мерах, принятых властями.

При этом организаторы массовых мероприятий под открытым небом, в концертных залах, театрах и кинотеатрах страны, а также в сфере HoReCa смогут работать на полную мощность только при условии, что все участники мероприятия представляют сертификаты о вакцинации. В противном случае они смогут работать при 50% мощности с гарантией социального дистанцирования не менее 2 или 4 квадратных метров (в зависимости от случая).

Новые положения находятся в процессе разработки и будут приняты в ближайшие дни.

Напоминаем, что вакцинация от COVID-19 в Республике Молдова является добровольной, однако, по последней информации, граждане не спешат делать иммунизацию по разным причинам, в том числе из-за боязни вакцины.
noi.md
  • Сегодня, 11:28
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