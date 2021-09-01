80-летняя гроссмейстер Нона Гаприндашвили обвинила авторов сериала Netflix в сексизме. Причиной стало прозвучавшее в «Ходе королевы» утверждение, что Гаприндашвили якобы никогда не играла с мужчинами
Шахматистка Нона Гаприндашвили, ставшая в 1976 году первой в истории женщиной-гроссмейстером, подала иск к компании Netflix, требуя $5 млн в качестве компенсации за «разрушительную ложь, подрывающую и унижающую ее достижения перед многомиллионной аудиторией», сообщает издание The New York Times.
Гаприндашвили требует исключить из сериала фразы о том, что она никогда не играла в шахматы с мужчинами. По информации издания, советскую чемпионку возмутили слова, произнесенные по сюжету во время финального матча в Москве.
«Единственное, что в ней необычно, — это ее пол, но даже это не является чем-то уникальным в России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла с мужчинами», — произносит комментатор во время матча Бет Хармон с советским шахматистом Борговым, передает rbc.ru.
В иске, поданном представителями Ноны Гаприндашвили, говорится, что в 1968 году, когда по сюжету сериала состоялся матч Хармон — Баргов, шахматистка сыграла как минимум с 59 мужчинами, в том числе и с гроссмейстерами, включая Драголюба Велимировича, Светозара Глигорича, Пауля Кереса, Бориса Спасского и Михаила Таля — последние двое становились чемпионами мира.
Фраза о Ноне «является явно ложной, а также ужасно сексистской и унизительной», утверждают адвокаты. 80-летняя шахматистка считает, что создатели сериала пожертвовали ее репутацией ради излишней драматизации и привнесения уникальности в биографию выдуманного персонажа.
Стриминговый сервис Netflix уже ответил на иск коротким заявлением о том, что, несмотря на уважение к Гаприндашвили и ее блестящей карьере, Netflix не согласен с иском и будет отстаивать свою правоту.
Сериал «Ход королевы» вышел 23 октября 2020 года и стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix: за первый месяц показа его посмотрели 62 млн человек. Проект завоевал две премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучший мини-сериал или телефильм» и «Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме» (награду получила Аня Тейлор-Джой, сыгравшая Бет Хармон). Одним из главных достижений сериала создатели считают пробуждение невероятного интереса к шахматам. Так, в России продажи шахмат в ноябре 2020 года подскочили на 48%. rbc.ru