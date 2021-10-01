К бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили в грузинское пенитенциарное учреждение приходил украинский врач Максим Перебийнис, однако осмотр провести так и не удалось. Об этом сообщает "Грузия Online".
По словам медика, ему не разрешили провести медосмотр Саакашвили, пишет 112ua.tv.
"К сожалению, я не смог его осмотреть, потому что администрация тюрьмы не впустила к нему, и коммуникация проходила через стеклянный барьер. Любой человек, который держит голодание в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском наблюдении", - сказал Перебийнис.
Также, по словам медика, Саакашвили с сегодняшнего дня отказывается от медицинской помощи, отказывается сдавать анализы и проходить медицинские процедуры, которые облегчают голодовку.
Перебийнис заявил, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы Саакашвили остался без медицинского контроля.
"Я не знаю, как это обеспечить, потому что нужны различные анализы, ему нужно регулярное наблюдение и контроль. Ему нужны дополнительные лекарства для поддержания своего физического здоровья. Я его осмотрю, как только мне разрешат. Я могу сегодня же. У меня с собой есть соответствующие инструменты, и я мог осмотреть его еще вчера", – отметил он врач.
Напомним, 1 октября грузинский экс-президент Михеил Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что через восемь лет он вернулся на родину. Однако уже вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили в Грузии задержали правоохранители и доставили в пенитенциарное учреждение. Там политик объявил голодовку, а затем отказался ее прерывать, несмотря на ухудшение здоровья.
24 октября стало известно, что Офис грузинского омбудсмена проверил тюрьму Рустави и тюремную больницу, где находится экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. По результатам проверки омбудсмен рекомендует перевести Саакашвили из тюрьмы в больницу. 112ua.tv