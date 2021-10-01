Румынская товарная биржа открыла в Молдове дочернюю компанию BRM East Energy.
С начала 2022 года в Молдове появятся платформы для торговли природным газом и электроэнергией, Об этом сообщил президент Товарной Биржи Габриэл Пуриче, отметив, что акцент при этом будет делаться на балансировку газовой системы в РМ, сообщает bloknot-moldova.md
По словам Пуриче, Румынская товарная биржа, на которой торгуется более 70% внутреннего потребления природного газа в Румынии, сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития, а также с представителями Энергетического сообщества с целью создания правовой базы, необходимой для балансирующей деятельности. После прояснения всех аспектов, касающихся регулирования, BRM East Energy сможет управлять рынком балансировки, а также другими газовыми рынками, такими как рынок следующего дня, внутридневной, ежемесячный, квартальный и годовой.
Как отметил Габриэл Пуриче, здесь также могут предлагаться и продукты для торговли электроэнергией, но, к сожалению, конкуренция ограничена. На рынке электроэнергии в Молдове доминирует крупный поставщик из Приднестровья – Молдавская ГРЭС. Конкуренция на газовом рынке также пока невысока, но глава РТБ уверен, что она может расти, так как Молдова теперь соединена с Румынией и Украиной через Трансбалканский коридор и газопровод Яссы-Унгены мощностью 1,5 млрд куб. м. в год.
Хотя Transgaz уже почти неделю выставляет на аукцион экспортные мощности на соединительном пункте в Унгенах, заявок на их резервацию пока не поступало.
На прошлой неделе Молдова впервые закупила газ из альтернативных источников. Торговое подразделение польской группы PGNiG в партнерстве с американо-украинской группой ERU выиграло первый тендер на поставку природного газа, организованный компанией Energocom, которой молдавские власти поручили импортировать газ для балансировки национальной транспортной системы, находящейся в критических параметрах из-за разногласий с «Газпромом».
Второй тендер на поставку газа Молдове выиграла голландская компания Vitol, которая также поставит стране пробные объемы - 1 млн куб. газа.
Молдавские власти признались, что закупили газ по ценам гораздо выше тех, что предлагает «Газпром».