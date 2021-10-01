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В Японии представили летающий мотоцикл

В Японии представили летающий мотоцикл

Японский стартап A.L.I. Technologies представил и начал принимать заказы на летающий байк Xturismo. Аппарат весом 300 кг может нести одного пассажира в течение 40 минут на скорости до 100 км/ч. Цена вопроса — более полумиллиона долларов США. В продаже новинка появится в первой половине следующего года.



Важно отметить, что ховербайк в основном работает от двигателей внутреннего сгорания, которые обслуживают два больших несущих пропеллера байка. За счёт этого достигается внушительная для летающих «мотоциклов» длительность полёта — целых 40 минут, тогда как чисто электрические летающие байки могут продержаться в воздухе порядка 20 минут. Предложенная автономность, кстати, открывает подобным транспортным средствам путь в отряды спасателей, например, на море, а не только для развлечения богатых энтузиастов.

Стоимость Xturismo для предварительного заказа составляет 77,7 млн иен, что примерно эквивалентно $682 тыс. Поставки ховербайков по сделанным заявкам начнутся в первой половине следующего года. В год компания A.L.I. Technologies может собирать до 200 таких аппаратов,, сообщает belta.by

Энтузиазм разработчиков базируется не на пустом месте. В стартап инвестировали такие компании, как Kyocera и Mitsui Sumitomo Insurance Venture Capital. Во всём мире инвесторы начинают вкладывать средства в перспективные летающие аппараты, ожидая отдачи от внедрения новых вариантов городской мобильности.
  • Сегодня, 09:18
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