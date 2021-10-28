Илон Маск косвенно причастен к истреблению исчезающих видов птиц, пишет портал The Next Web.
Одна из компаний миллиардера SpaceX убивает птиц вокруг своего предприятия в Бока-Чика, штат Техас, утверждает TNW.
На прилегающей территории обитает множество животных, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе морские черепахи, оцелоты и сотни видов птиц.
Вред животным наносят ракетные взрывы, громкие звуки, падение обломков, а также увеличение дорожного трафика. Зооактивисты также обеспокоены планами SpaceX по бурению газовых скважин в этом районе, пишет gazeta.ru
По данным анализа компании Coastal Bend Bays & Estuaries, после прибытия SpaceX популяция ржанки сократилась на 54%.
«Бока-Чика невероятно важна для птиц. Объект SpaceX в Бока-Чика окружен федеральными и государственными землями, на которых проживают сотни тысяч видов птиц», — сказал вице-президент Американского агентства по охране птиц Эй Джей Уильямс.
Жители не раз обвиняли SpaceX в пагубном влияние на район. Маск, однако, пренебрежительно относится к этим заявлениям.
«У нас много земли, и вокруг нет никого, так что, если она взорвется, будет круто», — заявил он еще в 2018 году.
"Маск может стремиться спасти человечество, колонизируя космос , но очень жаль, что ему приходится при этом уничтожать некоторые виды на Земле, пишет thenextweb.com