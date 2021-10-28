Dnestr.TV

 
0

Илона Маска обвинили в истреблении птиц

Илона Маска обвинили в истреблении птиц

Илон Маск косвенно причастен к истреблению исчезающих видов птиц, пишет портал The Next Web.

Одна из компаний миллиардера SpaceX убивает птиц вокруг своего предприятия в Бока-Чика, штат Техас, утверждает TNW.

На прилегающей территории обитает множество животных, находящихся под угрозой исчезновения, в том числе морские черепахи, оцелоты и сотни видов птиц.

Вред животным наносят ракетные взрывы, громкие звуки, падение обломков, а также увеличение дорожного трафика. Зооактивисты также обеспокоены планами SpaceX по бурению газовых скважин в этом районе, пишет gazeta.ru

По данным анализа компании Coastal Bend Bays & Estuaries, после прибытия SpaceX популяция ржанки сократилась на 54%.

«Бока-Чика невероятно важна для птиц. Объект SpaceX в Бока-Чика окружен федеральными и государственными землями, на которых проживают сотни тысяч видов птиц», — сказал вице-президент Американского агентства по охране птиц Эй Джей Уильямс.

Жители не раз обвиняли SpaceX в пагубном влияние на район. Маск, однако, пренебрежительно относится к этим заявлениям.

«У нас много земли, и вокруг нет никого, так что, если она взорвется, будет круто», — заявил он еще в 2018 году.

"Маск может стремиться спасти человечество, колонизируя космос , но очень жаль, что ему приходится при этом уничтожать некоторые виды на Земле, пишет thenextweb.com
  • Сегодня, 15:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Евгения Листовая: " в сельском хозяйств ...
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Договор о сервисном обслуживании водомеров необязателен
  • Металлурги Украины обеспокоены вывозом металлолома в Пр ...
  • Автомобили с приднестровскими номерами не могут вернуть ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна