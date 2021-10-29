Дана Ззиим, который ранее служил в ВМС США, стал первым гражданином страны, который получил паспорт с отметкой о гендере «Х». Об этом сообщает РИА «Новости»
По словам Ззиима, он почти расплакался, когда получил свой новый паспорт и увидел выделенный жирным шрифтом знак «Х» в графе «пол».
Ззиим родился с «неоднозначными половыми характеристиками», но родители воспитали его как мальчика. В его свидетельстве о рождении половая принадлежность указывается как «неизвестная.»
Ранее сообщалось, что первый паспорт, владельцем которого станет гражданин США не считающий себя ни мужчиной, ни женщиной, был выпущен в США. В нем в графе для пола будет написано «Х».
Уточняется, что со следующего года планируется начать массовый выпуск таких паспортов для интерсексуалов и других людей с небинарной гендерной идентичностью.
Помимо США, подобные паспорта уже выпускаются в Канаде, Новой Зеландии, Непале и Нидерландах.
До этого сообщалось, что в России не будут выдавать визы людям с гендерно-нейтральными паспортами.
Трамп раскритиковал паспорта с гендером "Х"
Бывший президент США Дональд Трамп выразил удивление публикацией о первом американце, получившем паспорт с отметкой о гендере "Х", выразив сомнение, что подобное может происходить в его стране,передает ria.ru
"Неужели это происходит с нашей страной?" - написал Трамп в своем аккаунте в Telegram, комментируя публикацию одного из СМИ на данную тему.
До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача.