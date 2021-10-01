МВД Республики Молдова предлагает ввести штрафы за нахождение в общественных местах без документов. Граждан, у которых во время нахождения в общественных местах не будет при себе документов удостоверяющих личность будут штрафовать до 600 леев, передает Noi.md со ссылкой на point.md.
Такое предложение поступило от МВД и касается внесения поправок в Кодекс административных правонарушений, а также закон о документах удостоверяющих личность. Законно ли требование носить удостоверяющие личность документы? Что говорят юристы? Об этом можно узнать здесь: noi.md
Согласно инициативе МВД, граждане обязаны всегда иметь при себе документы удостоверяющие их личность. Несоблюдение этих требований будет санкционироваться штрафом в размере от 6 до 12 штрафных пунктов или от 300 до 600 леев. Проект должен быть утвержден Правительством и одобрен Парламентом. Предполагается, что поправки должны вступить в силу с января 2022 года.
Штрафов в Молдове все больше, нарушения становятся все дороже, пишет bloknot-moldova.md 28 октября, парламент Молдовы одобрил предложения правительства о введение и ужесточении ряда штрафных санкций в отношении физических лиц.
За распитие спиртных напитков в общественных местах гражданину придется заплатить до 750 леев. До недавнего времени максимальный штраф за это административное правонарушение не превышал 300 леев. Также гораздо дороже обойдется жителям страны нахождение в пьяном виде в общественных местах – штраф за это правонарушение повышен с 600 леев до 1000 леев.
Парламентарии также откликнулись на предложение МВД и ввели новые штрафные санкции – за нахождение в общественных местах без удостоверения личности. Когда они вступят в силу, любого смогут оштрафовать на сумму до 600 леев, если , входя из дома, к примеру, в магазин, не прихватили с собой удостоверение личности.
Ранее парламентарии ужесточили санкции за нарушение требований по предотвращению и борьбе с коронавирусной инфекцией. Согласно принятому решению, в случае несоблюдения мер, введенных властями, граждане будут получать штраф от 2000 до 5000 леев в случае первого нарушения.
Если будет установлено, что лицо повторно совершило нарушение, ему придется уплатить штраф от 15 000 до 25 000 леев.
Для юридических лиц штрафы увеличиваются с 10 000 до 14 000 при первом выявлении, а при повторном – от 50 000 до 75 000 леев.
Кроме того, всем совершеннолетним гражданам вменяется в обязанность носить при себе удостоверение личности либо его копию или фотографию во всех закрытых и открытых общественных местах, в том числе в общественном транспорте. При предъявлении Сертификата COVID-19 граждане должны будут показать документ, удостоверяющий личность, его копию или фотографию, сообщает bloknot-moldova.md