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Флорида подала в суд против Байдена и НАСА из-за обязательной вакцинации

Флорида подала в суд против Байдена и НАСА из-за обязательной вакцинации


Штат Флорида подал в суд на президента США Джо Байдена, НАСА и ряд государственных ведомств и чиновников из-за указов об обязательной вакцинации федеральных чиновников и сотрудников компаний-господрядчиков. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Иск был подан генеральным прокурором штата Флорида Эшли Муди и губернатором штата Роном Десантисом. В администрации Флориды назвали указы администрации Байдена «незаконными»: по мнению властей, федеральное правительство фактически угрожает штату экономическим ущербом и потерей федеральных контрактов, пишет lenta.ru

Десантис, являющийся членом Республиканской партии, заявил телеканалу, что действия администрации Байдена противоречат конституции. По словам губернатора, людей лишают работы из-за отказа делать прививку, хотя это должно быть личным выбором каждого. «Это нанесет серьезный экономический ущерб. Даже если только незначительный процент этих людей будут уволены или добровольно уйдут с работы, то это вызовет серьезные перебои в оказании медицинских услуг, логистике, работе правоохранительных органов», — подчеркнул политик.

Ранее против распоряжения Байдена выступил губернатор Техаса и также представитель Республиканской партии Грег Эбботт. Политик запретил всем предприятиям штата вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников, на которой ранее настаивал президент страны. В суд обратился также генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.
  • Сегодня, 10:24
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