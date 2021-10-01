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Польша отказалась платить штрафы за неисполнение законов ЕС

Польша отказалась платить штрафы за неисполнение законов ЕС

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро заявил, что его страна не будет платить штрафы, наложенные на нее судом Европейского Союза, сообщает Deutsche Welle.

Польша отказалась платить штрафы за неисполнение законов ЕС

"Польша не может и не должна платить ни единого злотого", - заявил Зёбро в четверг, 28 октября, на брифинге в Варшаве.

Польское государство "не имеет права уступать беззаконию", отметил польский министр, назвав штрафы Евросоюза "незаконными санкциями", сообщает interfax.ru

27 октября, суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать ежедневные штрафы в размере 1 млн евро за неисполнение норм законодательства ЕС. Конституционный суд Польши, задачей которого является проверка на соответствие конституции страны прочих нормативных актов, ранее в октябре вынес решение о том, что ряд законов ЕС и некоторые европейские судебные постановления противоречат основному закону страны. Суд в Польше подтвердил верховенство конституции страны над законами ЕС. В Евросоюзе с решением польского Конституционного трибунала не согласились.
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