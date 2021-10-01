Пороховой погреб бастиона Святого Владимира – исторический объект и самая старая тираспольская постройка. Здание – по сути, единственное, что осталось от крепости, возведенной в конце XVIII века для защиты юго-западных рубежей Российской империи.
С 2014 года в нем расположен музей, экспозиция которого рассказывает о прошлом Тирасполя и положившей начало истории города крепости как боевой единицы русской армии. Но есть еще одна страница истории края, написанная у стен порохового погреба, – трагическая. На территории Тираспольской крепости в 30-е годы прошлого столетия проводили массовые расстрелы. Архивы говорят о тысячах жертв.
С 90-х годов здесь ведутся раскопки. В конце прошлого столетия перезахоронены останки более чем двух тысяч человек. В 2017-м поисковая работа была активизирована и продолжается по сей день. В течение 2017-2019 годов эксгумированы останки 1179 человек. В нынешнем году обнаружены четыре расстрельные ямы, извлечены останки сотен погибших. Останки перезахоранивают в братских могилах после проведения исследовательской работы, цель которой выяснить личности умерших и обстоятельства их гибели. Выполнение этой миссии взяли на себя приднестровские археологи, историки, участники движения «Наследники Побед». Содействие оказывают сотрудники органов внутренних дел, сообщает president.gospmr.org
Сегодня, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, на территории Мемориального комплекса у стен Тираспольской крепости прошла очередная траурная церемония. На этот раз упокоено 462 человека. Мероприятие провели с соблюдением светских и религиозных канонов. В память о жертвах политических репрессий объявили минуту молчания. Заупокойную литию отслужили представители различных конфессий – священнослужители Тираспольско-Дубоссарской епархии, Римско-католической церкви, Церкви евангельских христиан-баптистов и раввин еврейской общины. К братской могиле возложили цветы.
Участие в траурном мероприятии принял Президент ПМР Вадим Красносельский. Обращаясь к тем, кто пришел проводить в последний путь упокоенных наконец людей, жизнь которых была оборвана пулей палачей-террористов, Глава государства назвал события 30-х годов ХХ века историей великого террора против советских людей.
«Террор 30-х годов захватил всю территорию Советского Союза. Сотни тысяч людей были подвергнуты репрессиям, гонениям и расстрелам. Не избежало данной трагической участи и население Молдавской ССР, города Тирасполь в частности. На месте храма, у стен которого мы собрались, находилась тюрьма НКВД, сюда свозили людей со всей Молдавской ССР. Здесь их быстро «судили», переводили в пороховой погреб и на месте исполняли смертный приговор. Прямо там, рядом с пороховым погребом. В результате данных чудовищных действий здесь лежат тысячи невинно осужденных, невинно убиенных людей. Каких людей? Как показывают результаты поисковой работы, это и интеллигенты, и военные, и крестьяне, и служащие – все, кто попал под маховик репрессий… Что делать нам, современникам? Пройти мимо, стесняясь, отворачиваясь, не замечая? Может быть, кто-то так и делает. Но это не по-людски, это не по-христиански, это неправильно. Мы должны попытаться показать эту трагическую историю, но только не заниматься одним – спекуляцией на этой теме. Мы говорим только о памяти тех людей, кто ушел от нас. Нами движет именно идея памяти и уважение к своей истории», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Президент адресовал благодарность каждому, кто принял участие в этой значимой и сложной, как физически, так и морально, работе. Родным и близким тех, кто стали жертвами политического режима середины прошлого столетия, Глава государства выразил соболезнования. В память о погибших в храме новомучеников и исповедников Церкви русской зажжены поминальные свечи.