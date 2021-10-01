Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя голодовку бывшего президента Михаила Саакашвили, заявил, что тот имеет право на самоубийство. Об этом пишет Эхо Кавказа.
"Если человек вредит собственному здоровью… Даже больше: по закону человек имеет право на самоубийство. Если человек решит совершить суицид, то он имеет право это сделать, но государство, конечно же, не сможет взять за это ответственность", - заявил премьер Грузии в эфире телеканала Имеди.
По его словам, для оказания медпомощи Саакашвили создана дополнительная группа врачей, сообщает korrespondent.net
"Этот консилиум организован нами, несмотря на то, что ему, как заключенному, предоставили и будут предоставлять полноценное медицинское обслуживание. Тем не менее, мы дополнительно создали группу врачей, и они ежедневно наблюдают. Мы создали для у него полный комфорт, чтобы не оставалось вопросов", - сказал Гарибашвили.
Он отметил, что в случае необходимости Саакашвили окажут помощь и переведут в тюремную больницу. Однако Гарибашвили исключил возможность перевода Саакашвили в частную клинику.
По его словам, это повлечет за собой хаос в Тбилиси, поскольку поклонники Саакашвили запланировали массовые акции возле клиники. Гарибашвили отметил, что в таком случае против протестующих придется выставить полицию.
По словам премьер-министра Грузии, Саакашвили не выпустят досрочно и не передадут Украине.
Ранее Гарибашвили заявлял, что Михаил Сааакашвили симулирует голодовку. А вот омбудсмен Людмила Денисова, которая посетила в тюрьме города Рустави экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила об ухудшении его здоровья.