В период с 22 по 28 октября на территории республики зарегистрировано 192 заявления и сообщения о преступлениях. По 142 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано три грабежа (лица установлены), одно покушение на изнасилование (раскрыто), 31 кража (по горячим следам раскрыто 12 из них). Выявлен и задокументирован один факт в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано шесть обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано восемь госдолжников и два неплательщика алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1362 нарушения правил дорожного движения. Отстранено от управления 12 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено четыре таких водителя, г. Тирасполь и Слободзейского района – по три, Рыбницкого и Каменского районов – по одному.
С 22 по 28 октября на территории республики зарегистрировано пять пожаров: один – в г. Бендеры и четыре – в Рыбницком районе (сёлах Выхватинцы, Лысая Гора и Строенцы). Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола. mvdpmr.org