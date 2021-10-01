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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 22 по 28 октября на территории республики зарегистрировано 192 заявления и сообщения о преступлениях. По 142 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано три грабежа (лица установлены), одно покушение на изнасилование (раскрыто), 31 кража (по горячим следам раскрыто 12 из них). Выявлен и задокументирован один факт в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и три преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано шесть обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано восемь госдолжников и два неплательщика алиментов.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1362 нарушения правил дорожного движения. Отстранено от управления 12 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено четыре таких водителя, г. Тирасполь и Слободзейского района – по три, Рыбницкого и Каменского районов – по одному.

С 22 по 28 октября на территории республики зарегистрировано пять пожаров: один – в г. Бендеры и четыре – в Рыбницком районе (сёлах Выхватинцы, Лысая Гора и Строенцы). Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола.
mvdpmr.org
  • Вчера, 18:11
  • DTV
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