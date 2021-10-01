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Студенты училищ, техникумов и вузов смогут получать дополнительную квалификацию одновременно с обучением основной специальности

Студенты училищ, техникумов и вузов смогут получать дополнительную квалификацию одновременно с обучением основной специальности

Студенты училищ, техникумов и вузов смогут получать дополнительную квалификацию одновременно с обучением основной специальности. Например, студенты-медики организаций среднего профессионального образования могут выбрать квалификацию массажиста, а у будущих историков, биологов или химиков появится возможность дополнительно освоить программу профессиональной переподготовки по направлению «Преподаватель». Соответствующие изменения в профильные законы сегодня рассмотрели депутаты Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ на онлайн заседании, сообщается на сайте ВС ПМР.

Изменения законодательства позволят студентам быть более конкурентоспособными, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Сегодня освоить программы дополнительного образования профессиональной переподготовки могут только те, кто уже имеет профобразование, а на рынке труда возросли требования к специалистам, акцент делается на многостороннее профессионально-личностное развитие.

Нормы по получению студентом дополнительной квалификации есть и в российском законодательстве. Профильный комитет рекомендует законопроект к принятию в первом чтении. Изменения в законы «О дополнительном образовании», «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» депутаты Верховного Совета рассмотрят на одном из пленарных заседаний.
vspmr.org
  • Вчера, 18:22
  • DTV
  • Просмотров: 34
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