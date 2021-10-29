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В Молдове рассказали, что будет, если не договориться с "Газпромом"

В Молдове рассказали, что будет, если не договориться с "Газпромом"

Если Молдова не достигнет соглашения с "Газпромом", то стране придется потратить около 800 миллионов евро на импорт энергоносителей у других поставщиков, чтобы справиться с зимним спросом, для этого может потребоваться помощь ЕС. Об этом заявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью Financial Times, сообщает ria.ru

"В эти четыре-пять месяцев ЕС должен ясно дать понять, что поддерживает Молдову... Молдове нужны совсем небольшие объемы... Надеемся, что можем рассчитывать на продолжительную поддержку", - сказала политик.

Комментируя решение Еврокомиссии выделить Молдове 60 миллионов евро, чтобы республика могла справиться с энергетическим кризисом, Гаврилица заявила, что эти деньги помогут и далее вести переговоры, не опасаясь за время.

Она отметила, что последующие две-три недели сыграют ключевую роль.

"В эти следующие несколько недель друзья Молдовы должны принять меры... иначе стране будет тяжело в политическом, социальном и экономическом плане", - считает премьер-министр.

Кишинев не хочет выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Евросоюзом, заявила Наталья Гаврилица.

"По ее словам, она "предпочла бы не быть в таком положении", в котором пришлось бы выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Брюсселем", - пишет издание.

При этом Гаврилица отказалась комментировать, поступали ли Молдове предложения от европейских компаний по закупке газа по цене ниже рыночной в качестве альтернативы предложению "Газпрома". По словам политика, "нет простых решений".

"Мы ищем долгосрочный контракт, такую цену, которая поможет нам преодолеть нынешнее ценовое отклонение. Мы обсуждаем различные варианты с европейскими партнерами", - заявила она.

Политик также отказалась комментировать предложение "Газпрома". Однако Гаврилица отметила, что переговоры с "Газпромом" продолжатся, и Кишинев всегда "открыт к партнерству с "Газпромом", а также к "нормальным, экономическим и предсказуемым отношениям".

ria.ru
  • Вчера, 18:27
  • DTV
  • Просмотров: 58
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