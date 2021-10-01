Верховный лидер террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада впервые выступил на публике в Кандагаре, передает турецкий телеканал TRT. Его речь не касалась политики, а была скорее религиозной. Однако он попросил божьего благословения для руководства талибов, передает kommersant.ru.
Хайбатулла Ахундзада посетил местное медресе «Хакиме» (исламское учебное заведение), чтобы «поговорить со своими храбрыми солдатами и учениками». На мероприятии была усилена охрана, фото и видео официально не публиковались. Десятиминутная аудиозапись выступления Хайбатуллы Ахундзады была опубликована в аккаунтах талибов в социальных сетях, передает TRT. В ней он выражал почести погибшим в боях боевикам.
Лидером талибов Хайбатулла Ахундзада стал в 2016 году после того, как в результате удара беспилотника погиб его предшественник Ахтар Мансур. Ранее он никогда не выступал с публичными речами и его местонахождение долго было неизвестным. После победы талибов в Афганистане он приехал в Кандагар.
Сейчас талибы пытаются наладить отношения с мировым сообществом и добиться своего признания как законных властей в Афганистане. В октябре в Москве состоялись переговоры с участием дипломатов из десяти стран. Талибы впервые приехали на них как представители власти. kommersant.ru