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Xiaomi закрыла популярную серию смартфонов Redmi

Xiaomi закрыла популярную серию смартфонов Redmi

Компания Xiaomi закрыла линейку популярных смартфонов Redmi, которая появилась только в 2020 году.

Речь идёт о серии Redmi X. Лю Вейбинг, один из вице-президентов Xiaomi и генеральный директор Redmi, заявил, что компания больше не рассматривает возможность обновления линейки. С чем связано такое решение, пока неизвестно, пишет gagadget.com.

Серия включает три модели: Redmi 10X 4G / 5G и Redmi 10X Pro 5G. Две версии с поддержкой 5G почти год возглавляли рейтинг самых производительных смартфонов среднего уровня в AnTuTu. Обе оборудованы 7-нм чипом Dimensity 820. Redmi 10X 4G – китайская версия Redmi Note 9, но с двумя отличиями. Во-первых, появилось больше встроенной памяти. Во-вторых, отсутствует чип NFC.
gagadget.com
  • Сегодня, 09:35
  • DTV
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