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Байден и «Большая двадцатка» одобрили глобальный минимальный налог для корпораций

Байден и «Большая двадцатка» одобрили глобальный минимальный налог для корпораций

Президент США Джо Байден и «Большая двадцатка» одобрили минимальный глобальный налог для корпораций, сообщает сегодня, 31 октября, Fox Business.

Это стало одним из достижений саммита, проходящего в Риме. Официальные представители США считают, что эта мера поможет реализовать программу Джо Байдена Build Back Better. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что это решение «положит конец разрушительной гонке за корпоративное налогообложение», передает eadaily.com.

Ранее, в июле 2021 года министры финансов Большой двадцатки договорились ввести налог в размере 15%. Президент Байден изначально предлагал налог в 21%. Соглашение Большой двадцатки, на которую приходится 80% мировой экономики, призвано покончить с уклонениями от уплаты налогов, практикуемым транснациональными корпорациями. Также данное решение не позволит корпорациям отделываться небольшими налогами.

В США изменения в налоговом законодательстве должны быть одобрены Конгрессом — Палатой представителей и Сенатом. Для США принятие закона о повышении минимального налога на зарубежную прибыль компаний с 10,5% до 15% будет нелёгким делом, так как на территории США находится 28% из крупнейших 2 000 транснациональных корпораций.

eadaily.com
  • Сегодня, 09:40
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