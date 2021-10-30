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В Болгарии установят питьевой фонтанчик со слабоалкогольным напитком
В болгарском Радомире построят питьевой фонтанчик с местным слабоалкогольным напитком.
Крепость бозы — около одного процента. Его пьют на Балканах в Турции. А готовят из смеси ржи, пшеницы, воды и сахара.
Фонтан собираются установить в центре города и сделать достопримечательностью, отражающей местные обычаи. Ведь производство бозы — это традиционное занятие для жителей Радомира, сообщает ria.ru.
Напиток в фонтанчике будет бесплатным. Однако, если захочется налить с собой, придется заплатить 50 центов (40 рублей).
- Сегодня, 09:59
- DTV
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