УВД г. Бендеры разыскивается Танасогло Яна 2008 года рождения. Яна ушла из дома около трёх часов пополудни 30 октября, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 13–14 лет, худощавого телосложения. Лицо овальной формы. Брови прямые с изломом, глаза серо-голубые. Носит стрижку под каре чуть ниже плеч. Волосы прямые, окрашенные, светло-русые. Спереди две пряди красного цвета.
Особые приметы: при ходьбе немного сутулится.
Была одета в зимнюю короткую чёрную куртку с капюшоном, чёрный батник с надписью на груди, тёмные джинсы, чёрные с серыми вставками кроссовки.
Если вы располагаете информацией о местонахождении без вести пропавшей Танасогло Яны, позвоните в милицию по номеру 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по телефонам в г. Бендеры: 0 (552) 2-85-12, 2-77-57 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.
Также можно написать в вайбер +37377505426 либо позвонить на горячую линию 102. mvdpmr.org
Обновлено в 15: 21 01.11.21г.
ЯНА ТАНАСОГЛО НАЙДЕНА
Объявленная в розыск 13-летняя бендерчанка утром первого ноября, пока мама была на работе, пришла домой за вещами. Милиционеры, дежурившие у дома, подростка задержали и доставили в УВД для разбирательства.
Со школьницей общаются инспекторы по делам несовершеннолетних. Розыск прекращён., сообщает mvdpmr.org