В социальных сетях факультеты, институты и филиалы ПГУ представят видеоматериалы, знакомящие с жизнью студентов, также пройдут Zoom-конференции, которые помогут старшеклассникам определиться с выбором профессии.
В частности, сегодня в 13:00 свой день открытых дверей в режиме Zoom-конференции проведёт кафедра украинской филологии.
Инженерно-технический институт организует свой день открытых дверей в Zoom-формате 2 и 4 ноября.
3 ноября свою Zoom-конференцию проведёт медицинский факультет.
Более подробно о мероприятиях можно узнать в группе университета ВКонтакте. Там же абитуриенты могут задать интересующие их вопросы.