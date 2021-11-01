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В ПГУ стартовала Неделя открытых дверей

В ПГУ стартовала Неделя открытых дверей

С сегодняшнего дня будущие абитуриенты могут познакомиться с Приднестровским государственным университетом им. Т.Г. Шевченко. Неделя открытых дверей с 1 по 5 ноября в дистанционном режиме открыта.

С мероприятиями, которые пройдут в рамках Недели открытых дверей, можно ознакомиться на сайтах факультетов:

Аграрно-технологический факультет http://agrotech.spsu.ru/

Естественно-географический факультет http://egf.spsu.ru/

Медицинский факультет http://medik.spsu.ru/

Факультет педагогики и психологии http://pedagog.spsu.ru/

Факультет физической культуры и спорта http://sport.spsu.ru/

Физико-математический факультет http://fmf.spsu.ru/

Филологический факультет http://litera.spsu.ru/abiturientu

Экономический факультет. http://econom.spsu.ru/

Институтов:
Инженерно-технический институт http://iti.spsu.ru/
Институт государственного управления, права и социально-гуманитарных наук. http://igupsgn.spsu.ru/

Филиалов:
Бендерский политехнический филиал http://www.bpfpgu.ru/
Рыбницкий филиал. http://rfpgu.ru/news.php

Аграрно-экономический колледж https://www.agroec.com/

В социальных сетях факультеты, институты и филиалы ПГУ представят видеоматериалы, знакомящие с жизнью студентов, также пройдут Zoom-конференции, которые помогут старшеклассникам определиться с выбором профессии.

В частности, сегодня в 13:00 свой день открытых дверей в режиме Zoom-конференции проведёт кафедра украинской филологии.

Инженерно-технический институт организует свой день открытых дверей в Zoom-формате 2 и 4 ноября.

3 ноября свою Zoom-конференцию проведёт медицинский факультет.

Более подробно о мероприятиях можно узнать в группе университета ВКонтакте. Там же абитуриенты могут задать интересующие их вопросы.
  • Сегодня, 11:32
  • DTV
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