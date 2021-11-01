На заседании Оперштаба отмечен рост детской заболеваемости COVID-19. На данный момент лечение от коронавируса проходят 110 несовершеннолетних приднестровцев. В ходе штабной дискуссии Вадим Красносельский отметил необходимость разобщить детские коллективы на период, достаточный для погашения вспышки. По рекомендации Главы государства начавшиеся сегодня школьные каникулы будут продлены на неделю. При этом Президент подчеркнул, что на это время необходимо ограничить контакты и среди педагогов: работа должна проводиться с минимальным нахождением в помещениях образовательных учреждений и без необоснованного личного взаимодействия сотрудников, сообщает пресс-служба главы государства
Вадим Красносельский акцентировал внимание на необходимости усилить контроль исполнения санитарно-эпидемиологических требований в сфере услуг. К ответственности за нарушение правил работы в условиях пандемии должны привлекаться не только непосредственно нарушители, но и руководители организаций, сотрудники которых допускают преступную халатность и безответственность, подчеркнул Президент. Много нарушений связано с игнорированием масочного режима водителями маршрутных такси, отмечено в ходе заседания Оперштаба.
Глава государства остановился на теме домашнего лечения носителей коронавируса. Такую форму предпочитает больше половины инфицированных граждан. На данный момент курс домашне-амбулаторного лечения проходят 2744 человека. Вадим Красносельский напомнил о своем требовании контролировать течение болезни таких пациентов: сотрудники кризисных центров обязаны поддерживать с ними постоянную телефонную связь – как минимум два звонка в день, четкая фиксация и анализ изменений состояния здоровья для оперативного реагирования и своевременного принятия решений. Еще один момент, на котором акцентировал внимание Президент, – направление граждан, отдавших предпочтение лечению на дому, на компьютерную томографию. Сигналом к необходимости проведения КТ-обследования должна быть, к примеру, сохраняющаяся несколько дней повышенная температура, о чем специалисты кризисных центров обязаны сообщить в Минздрав.
Обсуждали на совещании подвижки в вакцинации. На сегодняшний день привито 111184 приднестровца – почти треть взрослого населения республики. Продолжается вакцинация сельского населения. Президент подчеркнул, что эта работа должна быть активизирована. Важно заблаговременно информировать жителей отдаленных населенных пунктов о возможности их организованной доставки к месту проведения процедуры вакцинирования, нацелил Вадим Красносельский. На сегодняшний день функционирует 113 пунктов вакцинации: 20 в поликлиниках, 53 в ФАПах, 40 в СВА. Для вовлечения в прививочную кампанию большего числа приднестровцев прививочные пункты будут открыты и на городских рынках. По поручению Президента начата подготовительно-организационная работа.
Вадим Красносельский держит на личном контроле обеспеченность медучреждений лекарственными препаратами, СИЗ, медоборудованием. Спрашивал, когда будет доставлен «Ремдесивир». Задержка связана с отменой рейсов из страны-производителя. Поставка ожидается в ночь со вторника на среду. Размер партии – 51000 флаконов. Завтра ждут также прибытие 50000 ампул гепарина. Вадим Красносельский поручил уже сегодня приступить к работе по формированию запаса медпрепаратов на первую декаду 2022 года. Спрашивал Глава государства о ситуации с аппаратами ИВЛ. С приходом пандемии их количество довели до 108 единиц. Активная эксплуатация постепенно выводит старые аппараты искусственной вентиляции легких из строя. Президент поручил провести мониторинг состояния оборудования и проанализировать потребность в закупке нового. Есть информация, что в ближайшее время в республику прибудет партия гуманитарной помощи ВОЗ. Вероятно, в ее составе будут и аппараты ИВЛ. Недостающее оборудование будет докуплено. Интересовался Президент обеспеченностью ЛПУ медицинским кислородом. Ежедневный расход – порядка тысячи баллонов. Резерв есть.
Заслушав доклады главврачей инфекционных госпиталей (обязательная практика в рамках проведения Президентом заседаний Оперштаба), Вадим Красносельский дал ряд текущих поручений, направленных на совершенствование деятельности ЛПУ, создание условий для эффективного лечения, комфортного пребывания пациентов и работы медперсонала. Завершая совещание, Президент подчеркнул, что в борьбе с пандемией, как и в любом другом деле, главное не паниковать и каждому четко и ответственно выполнять должностные обязанности.