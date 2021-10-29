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За 13 лет из-за селфи погибли почти 400 человек

За 13 лет из-за селфи погибли почти 400 человек

Новое глобальное исследование показало, что в этом году из-за рискованных снимков в среднем погибает один человек в неделю.
За период с 2008 по 2021 год по меньшей мере 379 человек в мире погибли, делая селфи (автопортрет). Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в Journal of Travel Medicine, сообщает Еl Рais.

Испанские аналитики из Foundation iO отметили, что число смертей во время селфи уменьшилось с началом пандемии COVID-19, однако быстро выросло с улучшением эпидемиологической ситуации, достигнув 31 случая за первые семь месяцев текущего года. В среднем это эквивалентно одной смерти в неделю, пишет korrespondent.net

Ученые изучили статистику гибели людей, связанную с селфи, в период с января 2008 года по июль 2021 года благодаря инструменту эпидемиологической разведки под названием Heimdllr-Project. Он может идентифицировать всю информацию, опубликованную в сети об этом типе происшествий.

Подчеркивается, что метод не регистрирует случаи, которые не привели к летальному исходу или не попали в СМИ.

В основном новостные сообщения касались 50 стран мира. Возглавляют список стран с наибольшим числом смертей из-за селфи Индия (100 случаев), США (39 случаев), и Россия (33 случая). Также в топ вошли Пакистан, Бразилия, Австралия, Испания, Индонезия, Мексика, Боливия и Великобритания.

Кроме того авторы собрали десять самых опасных мест на Земле для охотников за селфи. Это – Ниагарский водопад (США/Канада), Глен-Каньон (США), Чарко-эль-Бурро (Колумбия), Пенья-Бич (Бразилия), водопад Мланго (Кения), Уральские горы (Россия), Тадж-Махал и долина Даудпатри (Индия), остров Нуса Лембонган (Индонезия) и архипелаг Лангкави (Малайзия).

Согласно отчету, большинство людей погибли во время селфи, сорвавшись с водопада, скал и крыш – 216 случаев. Еще 123 человека стали жертвами ДТП, 66 – утонули, 24 – пострадали от огнестрельных ранений, 24 – от электрического тока, 17 – от диких животных.

Две трети всех жертв – мужчины. 41% погибших составляют люди до 19 лет, 37% – люди от 20 до 29 лет.
  • Сегодня, 14:15
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