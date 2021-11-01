Москва и Кишинев проведут аудит газовых долгов, после чего подпишут соглашение, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, пишет ria.ru
"Молдовагаз" и "Газпром" до 1 мая 2022 года подпишут соглашение об урегулировании задолженности компании "Молдовагаз" за газ, предоставленный потребителям правого берега Днестра. Соглашение будет предусматривать, что долг за газ с учетом пени должен быть погашен в течение пяти лет", — уточнил чиновник.
Окончательную сумму задолженности и план возмещения определят после утверждения аудиторского отчета набсоветом "Молдовагаз". Аудит проведет иностранная компания, которую выберет правительство Молдавии.
Спыну подчеркнул, что при обсуждении нового газового контракта стороны не затрагивали вопрос долгов со стороны Приднестровья. В конце октября "Газпром" и "Молдовагаз" подписали пятилетнее соглашение на поставку газа, а также протокол по урегулированию текущих вопросов. Как заявила президент Молдавии Майя Санду, республика довольна новым договором, а самыми серьезными вопросами на переговорах стали цены на сырье и накопившиеся долги. По оценке "Газпрома", задолженность с учетом просрочки составляет 709 миллионов долларов. Ранее Молдавия закупала газ по смешанной формуле, которая предусматривала снижение цен при потреблении больших объемов. Среднегодовая закупочная цена составляла около 200 долларов.
Поставки по новому контракту начались 1 ноября. По словам Спыну, стоимость сырья в ноябре для республики составит примерно 450 долларов за тысячу кубометров, а в декабре может опуститься ниже 400 долларов.