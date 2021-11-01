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Ушёл из жизни приднестровский журналист Владимир Коваль

Ушёл из жизни приднестровский журналист Владимир Коваль

Ушёл из жизни известный приднестровский журналист Владимир Коваль.

Владимир Петрович Коваль родился 4 мая 1966 года в селе Фурмановка Одесской области. Журналистом он мечтал быть со школьной скамьи. Печататься начал с 14 лет. Публиковался в газетах «Пионерская правда», «Красная звезда», «Молодёжь Молдавии». В 1983 году стал победителем Всесоюзного конкурса рабочих корреспондентов.

В 1984 году поступил на факультет журналистики Молдавского государственного университета им. В.И. Ленина в Кишинёве. После его окончания получил направление в Бендерскую городскую газету «Победа» на должность ответственного секретаря, заместителя редактора по выпуску молдавского варианта газеты «Победа» («Виктория»).

После закрытия газеты был переведён в Бендерскую типографию «Полиграфист» для создания отдела компьютерной верстки и дизайна. Впоследствии принимал участие в разработке и подготовке к печати документов строгой отчётности только что созданной ПМР, включая изготовление денежных знаков.

По ходатайству Министерства обороны ПМР был переведён на должность начальника типографии и редакционно-издательского комплекса Минобороны «За Приднестровье», где прослужил до 1997 года.

Затем по приглашению Правительства и Верховного Совета ПМР переведён на работу в республиканскую газету «Адевэрул Нистрян» на должность заместителя редактора по технической части – руководителя редакционно-издательского отдела. В связи с дефицитом кадров, владеющих молдавским языком, Владимир Коваль выполнял работу корреспондента, переводчика, ответственного секретаря и специалиста по компьютерной вёрстке и дизайну.

В 2009 году был назначен исполняющим обязанности главного редактора, а затем и главным редактором «Адевэрул Нистрян». С 2013 по 2017 годы возглавлял газету «Приднестровье», в последние годы был главным специалистом её редакционно-издательского отдела.

Владимир Коваль награждён медалью «За трудовую доблесть» и грамотой Президента ПМР, являлся заслуженным работником Приднестровской Молдавской Республики.

Владимир Петрович Коваль родился 4 мая 1966 года в селе Фурмановка Одесской области. Журналистом он мечтал быть со школьной скамьи. Печататься начал с 14 лет. Публиковался в газетах «Пионерская правда», «Красная звезда», «Молодёжь Молдавии». В 1983 году стал победителем Всесоюзного конкурса рабочих корреспондентов.

В 1984 году поступил на факультет журналистики Молдавского государственного университета им. В.И. Ленина в Кишинёве. После его окончания получил направление в Бендерскую городскую газету «Победа» на должность ответственного секретаря, заместителя редактора по выпуску молдавского варианта газеты «Победа» («Виктория»).

После закрытия газеты был переведён в Бендерскую типографию «Полиграфист» для создания отдела компьютерной верстки и дизайна. Впоследствии принимал участие в разработке и подготовке к печати документов строгой отчётности только что созданной ПМР, включая изготовление денежных знаков.

По ходатайству Министерства обороны ПМР был переведён на должность начальника типографии и редакционно-издательского комплекса Минобороны «За Приднестровье», где прослужил до 1997 года.

Затем по приглашению Правительства и Верховного Совета ПМР переведён на работу в республиканскую газету «Адевэрул Нистрян» на должность заместителя редактора по технической части – руководителя редакционно-издательского отдела. В связи с дефицитом кадров, владеющих молдавским языком, Владимир Коваль выполнял работу корреспондента, переводчика, ответственного секретаря и специалиста по компьютерной вёрстке и дизайну.

В 2009 году был назначен исполняющим обязанности главного редактора, а затем и главным редактором «Адевэрул Нистрян». С 2013 по 2017 годы возглавлял газету «Приднестровье», в последние годы был главным специалистом её редакционно-издательского отдела.

Владимир Коваль награждён медалью «За трудовую доблесть» и грамотой Президента ПМР, являлся заслуженным работником Приднестровской Молдавской Республики.
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  • Сегодня, 14:58
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