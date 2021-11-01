Встреча заместителя премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску с главой МИД России Сергеем Лавровым состоится 16-17 ноября в Москве.
"Программой пребывания предусмотрены переговоры министров, которые рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на тематику взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран. Планируется обмен мнениями по основным глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в рамках ключевых международных организаций, прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС", - говорится в сообщении МИД РФ, сообщает sputnik.md
Отмечается, что "важное место в ходе переговоров займет обсуждение текущего состояния и перспектив приднестровского урегулирования". Ранее, 14 октября, Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к контактам с Молдовой.
"Мы к контактам готовы, конечно, их нужно хорошо подготовить. Могу вам сказать, что Нику Попеску, министр иностранных дел Молдовы, приедет в Российскую Федерацию в следующем месяце. Мы тогда, наверное, подробно обсудим весь спектр наших отношений", – сказал Лавров. sputnik.md